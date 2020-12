Ilie Dumitrescu il desfiinteaza pe Coltescu dupa scandalul rasist din Champions League: "Face aceasta gafa de proportii foarte mari! E penibil sa ajungi intr-o situatie ca asta"

Sebastian Coltescu, al patrulea oficial al partidei PSG - Basaksehir, a folosit un limbaj rasit la meciul din Champions League.

Coltescu i-a comunicat in limba romana lui Hategan ca trebuie sa sanctioneze "un negru". Dialogul dintre arbitrii romani: "Da-i galben lu' ala negru. Nu se poate asa ceva. Vezi cine e si da-i galben lu' ala negru". Coltescu l-a numit "negru" pe Pierre Webo, antrenorul secund al lui Basaksehir.Jucatorii echipei din Turcia au auzit si au facut scandal. Ambele echipe au iesit de pe teren in semn de protest si meciul a fost oprit.

Ilie Dumitrescu l-a desfiintat pe Coltescu si a declarat ca arbitrul roman are un mod superior de a arbitra in Liga 1 si asta a facut si in afara.

"Nu am mai vazut asa ceva si imi pare rau pentru Hategan, pentru tot ceea ce ce inseamna tusier. S-au pregatit foarte bine. Cred ca putea sa ajunga in fazele superioare ale competitie Hategan. Si vine Coltescu si face aceasta gafa de proportii foarte mari. Se duce o lupta contra rasismului de ceva ani. Cred ca sunt 10-12 ani in care UEFA SI FIFA pun mare accent in zona asta.

Sa ajungi sa pui eticheta pe brigada asta de arbitri cu greseala asta este extrem... e penibil sa ajungi intr-o situatie ca asta. Imi pare rau de Hategan. Ar fi nedrept sa plateasca Hategan si brigada pentru Coltescu. Pentru ca baiatul asta a muncit. Este un baiat respectat si-a castigat statutul asta. Pateste asta din cauza modului superior pe care il are Coltescu in multe momente in si campionat. Da cartonas rosu si pe hol baiatul asta.

Adica este el si nu poate sa existe o alta proba. Este superior. Modul de abordare. De cate ori a trimis antrenori in tribuna. Cate cartonase a luat, daca luati si faceti o suma a cartonaselor date si greselile pe care le-a facut. Nu este in firea mea sa dau intr-un om intr-un moment ca asta. El practic nu mai are nicio sansa sa arbiteze la nivelul asta. Plateste tribut acestui aer superior pe care il are", a declarat Ilie Dumittescu pentru DigiSport.