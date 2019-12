OPINIE | Daca vrem la Euro 2020, FRF trebuie sa blocheze disputarea partidei in Islanda, altfel vom avea parte de un nou cosmar nordic

Islandezii insista ca meciul de baraj pentru Euro 2020 sa se joace la Reykjavik, pe 26 martie, pentru a avea avantajul climei. FRF nu trebuie sa cada in aceasta capcana.

Meciul de baraj dintre Islanda si Romania este programat sa se joace pe 26 martie 2020, pe „Laugardalsvollur”, stadionul de 15.000 de locuri din Reykjavik. Oficialii federatiei islandeze insista ca nu vor exista probleme mari de organizare si de aclimatizare, daca intalnirea se va disputa pe teritoriul tarii lor, desi este pentru prima data in ultimii 9 ani cand are loc o partida oficiala a nationalei Islandei in luna martie. Pentru ca stiu ce conditii dificile vor fi la ora partidei, nordicii au oferit deja doua solutii fantasmagorice „fie o instalatie de suprafata cu apa calda si cu un sistem de pompe, care sa mentina terenul in conditii favorabile, fie un cort peste gazon pentru a crea curenti calzi”.

Prima ar presupune dezghetarea gazonului cu tevi pline cu apa calda si un teren mocirlos-inghetat, cea de-a doua ar insemna acoperirea terenului si a tribunei cu o prelata si cresterea excesiva a umiditatii. FRF spune ca ia deja in calcul sa ceara ca partida sa se desfasoare in Danemarca sau Suedia, dar trebuie sa puna o presiune mai mare pentru ca aceasta partida importanta sa nu se joace in Islanda, daca vrem sa avem sanse reale sa ajungem in finala barajului si sa ne batem cu Ungaria / Bulgaria pentru prezenta la Euro 2020. Sa vedem si de ce trebuie sa evitam Islanda, in primavara.

Pentru finalul lunii martie 2020, cand va avea loc intalnirea cu Islanda, se anunta temperaturi pozitive la Bucuresti, cuprinse intre 15 si 25 de grade Celsius, in timp ce la Reykjavik, capitala Islandei, cel mai probabil se vor inregistra intre +3 si -3 grade Celsius. Cel mai probabil, “tricolorii” vor sta cateva zile in cantonamentul de la Mogosoaia si se vor pregati pe o vreme primavaratica, pentru ca apoi sa se deplaseze in Islanda, unde temperatura aerului va fi matematic cu cel putin 15 grade Celsius mai mica, dar se va simti, datorita celorlate elemente meteorologice, cu 20-25 de grade Celsius mai scazuta si va crea un soc termic.

Temperaturii scazute i se va adauga si disconfortul termic adus de vanturile puternice si umiditatea crescuta, pentru ca locul de desfasurare al meciului este un port din Nordul Oceanului Atlantic, mai aproape de Groenlanda decat de continentul european, dar si faptul ca in Islanda sunt sanse destul de mari sa cada precipitatii sub forma de ploaie rece sau chiar lapovita si ninsoare la acea data. De asemenea, alte inconveniente pentru adaptarea rapida a fotbalistilor romani vor fi vanturile glaciare, care pot bate in rafale ce depasesc in mod constant 60-70km/h, ceata deasa, dar si presiunea atmosferica joasa, denumita Icelandic Low, care poate provoca probleme de sanatate, precum dureri de cap, ameteli, probleme cu articulatiile pentru cei care au suferit operatii, dureri musculare, depresie sau stare generala de sanatate proasta pentru cei meteosensibili.

De asemenea, Islanda se afla asezata exact pe Dorsala Atlantica, o placa tectonica situata de-a lungul fundului Oceanului Atlantic, formand cel mai lung lant muntos submarin din lume. Desi poate parea o gluma in contextul pregatirii unui meci de fotbal, trebuie amintit ca Islanda are 30 de vulcani activi, din care 13 au erupt constant de cand primii europeni s-au stabilit pe acest teritoriu, in anul 874 d.H.. Se estimeaza ca, in ultimii 500 de ani, vulcanii islandezi au expluzat aproximativ o treime din lava scoasa din strafundurile Pamantului la nivel global. Desi doar eruptia vulcanului Eyjafjallajakull din 2010 este acum cunoscuta si mediatizata, pentru ca a aruncat o mare cantitate de cenusa in atmosfera si a perturbat transportul aerian pentru mai multe saptamani, acesta este doar un vulcan minor din Islanda. De exemplu, in 1783-1784, eruptia vulcanului Lakagigar si urmarile sale au ucis un sfert din populatia tarii, iar oamenii de stiinta au constatat ca a expulzat cea mai mare cantitate de lava din istoria consemnata a omenirii.

Daca Suedia si Norvegia, cele doua echipe cu care ne-am infruntat in grupa noastra preliminara, au venit la Bucuresti cu lectia invatata si ne-au creat un disconfort major si o nervozitate accentuata prin acuzatiile nefondate de rasism, inainte, in timpul si dupa partide, obtinand o victorie, prima, si o remiza, cea de-a doua, atunci si FRF trebuie sa isi vada interesul si nu isi duca fotbalistii sa atace calificarea la Euro 2020 pe o vreme rea si pe un teren inghetat.