Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
Urmărim și comentăm împreună primele meciuri-retur din play-off-ul optimilor.

Atletico MadridClub BruggeBayer LeverkusenolympiacosNewcastleQarabag
Fără îndoială, în România, această fază a Ligii a devenit și mai interesantă pentru microbiști datorită Interului lui Chivu.

Diseară, Sport.ro va oferi un meci de totul sau nimic pentru vicecampioana Italiei, în format LIVE TEXT, aici. Dar, în afară de Inter – Bodo/Glimt (1-3 după prima manșă), returul optimilor Ligii Campionilor programează și alte trei dueluri, diseară. Iată programul:

*Atletico Madrid – Club Brugge (3-3 în tur), de la ora 19:45

*Leverkusen – Olympiakos (2-0 în tur), de la ora 22:00

*Newcastle – Qarabag (6-1 în tur), de la ora 22:00

Dacă ultimele două confruntări sunt decise deja, în mare măsură, în schimb, marea surpriză poate veni chiar de la primul meci al serii, cel de la Madrid. 

Sport.ro va oferi aceste meciuri, în format LIVE TEXT, de la ora 19:45!

Atletico Madrid - Club Brugge

Leverkusen - Olympiakos

Newcastle – Qarabag

