Revine Budescu la nationala pentru meciul cu Islanda? "Nu se retrage. A fost o caterinca de-a lui!"

Budescu a declarat dupa victoria Astrei in fata celor de la FCSB ca este posibil sa nu mai mearga niciodata la echipa nationala.

Budescu si Alibec au fost convocati de Cosmin Contra la echipa nationala pentru ultimele doua partide din prielminiarii impotriva Suediei si Spaniei.

Budescu nu a jucat niciun minut in cele doua meciuri si asta l-a deranjat foarte tare pe mijlocasul Astrei. La finalul victoriei pe care Astra a obtinut-o in fata celor de la FCSB in campionat, Budescu declara ca nationala este un subiect inchis pentru el si ca este posibil sa nu mai mearga niciodata acolo.

Tamas este de alta parere si spune ca ce a facut Budescu a fost o "caterinca" si ca daca va fi chemat la nationala va reveni:

"Au fost, asta e, ce sa facem. Sa mai astepte o data cand ii mai cheama si ii baga. Nu cred ca renunta la echipa nationala. A zis la euforia dupa partida cu Steaua. A fost o caterinca de-a lui! Nu a zis el ca se retrage", a spus Tamas pentru sport.ro.