Am picat cu Islanda, dar putem juca in ALTA TARA pentru calificarea la Euro 2020! Anunt de ultima ora

Islanda - Romania se joaca pe 26 martie, in semifinalele play-off-ului Euro 2020.

Daca Romania trece de nationala nordica, va intalni tot in deplasare castigatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, in mansa unica, pe 31 martie. Victoria in ambele meciuri e singurul scenariu care ne trimite la Euro 2020.

Desi federatia islandeza a anuntat ca partida de la finalul lui martie se va juca pe stadionul national din Reykjavik, partida ar putea fi mutata din cauza conditiilor meteo. Federatia nordica va lua o decizie in martie, in functie de efectele pe care iarna le va avea asupra suprafetei de pe cel mai mare stadion al Islandei.

Pe toata durata anotimpului rece, gazonul va fi protejat cu un material impermeabil, si in acelasi timp 'hranit' artificial pentru a nu se degrada. Chiar si asa, daca temperaturile vor scadea sub media ultimilor ani, exista riscuri majore, pe care organizatorii nu le pot exclude. Astfel, conform surselor www.sport.ro, partida contra Islandei are sanse sa se dispute in Danemarca, prima optiune a islandezilor pentru eventualitatea in care gazonul propriu nu va fi practicabil.

Islanda - Romania se joaca pe 26 martie, in direct pe PRO TV, cu faze video in timp real pe www.sport.ro.