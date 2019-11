Dica a acceptat oferta lui Radoi! Va fi secundul acestuia la nationala

Cuplul de antrenori Radoi-Dica se reuneste dupa 4 ani.

Nicolae Dica a acceptat oferta fostului sau coleg de la FCSB de a se alatura provocarii de la nationala mare. Cei doi vor asigura conducerea tehnica timp de 2 ani, primul obiectiv intermediar fiind calificarea la EURO 2020, dupa barajul din martie.

Buni prieteni, acestia au facut echipa la FCSB timp de 6 luni, in perioada iunie-noiembrie 2015, cand au condus clubul de pe banca. De asemenea, Radoi (38 de ani) si Dica (39 de ani) au fost colegi si in teren la ros-albastri pentru multi ani.

"Da, voi colabora cu Mirel. Astazi i-am dat OK-ul ca imi doresc sa lucram impreuna si saptamana viitoare voi merge sa semnez contractul. Am avut o discutie cu el, in care mi-a explicat ceea ce isi doreste de la mine, am inteles ce vrea, i-am explicat ce imi doresc si eu si am ajuns la un numitor comun. Este o onoare pentru mine sa fiu la echipa nationala, sa lucrez cu Mirel. Este o provocare pentru amandoi si sper sa reusim impreuna sa facem lucruri bune pt fotbalul romanesc", a spus Dica.

Intrebat despre posibilitatea calificarii la EURO, Nicolae Dica a raspuns:

"Cu toti ne dorim, va fi foarte greu, dar avem incredere, de asta suntem acolo, avem incredere in jucatorii nationalei si speram sa reusim acest lucru", a incheiat Dica.

Nicolae Dica si-a inceput cariera de antrenor in 2015, in Liga 3, la Arges Pitesti.