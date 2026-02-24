Meciul de pe Da Luz a fost umbrit de un incident în care au fost implicați Vinicius și Gianluca Prestianni.

Dodi Lukebakio: ”Dacă este adevărat că Prestianni a spus acele lucruri, nu pot să accept!”

Starul lui Real Madrid a susținut că Prestianni i-ar fi adresat expresii cu tentă rasistă după ce ar fi văzut cum s-a bucurat la gol. Vinicius a mers la arbitrul Francois Letexier, care a activat protocolul UEFA anti-rasism.

Prestianni a fost suspendat provizoriu de UEFA un meci, însă pedeapsa va fi majorată dacă fotbalistul va fi găsit vinovat. Între timp, Dodi Lukebakio, colegul lui Prestianni de la Benfica, a transmis că speră că Prestianni este nevinovat, pentru că, dacă vor fi dovedite acuzațiile de racism, nu va accepta să mai joace în aceeași echipă cu acesta.

”Mă întreb cum aș reacționa dacă mi s-ar întâmpla mie, pentru că, de obicei, trăim astfel de lucruri de la distanță. Este adevărat că oamenii vorbesc și speculează, dar, până la urmă, nu știm ce a spus Prestianni cu adevărat. Este adevărat sau a fost o exagerare pentru a se profita de situație? Cred că este posibil și ca Real Madrid să fi vrut să profite de asta.

Sper doar să fie fals ceea ce se spune că a zis. Pentru că, dacă este adevărat, nu pot să accept. Sunt împotriva nedreptății. Și orice nedreptate merită să aibă consecințe”, a spus Dodi Lukebakio.