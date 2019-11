Doi STRAINI in nationala Romaniei!? "Nu stiu daca rezista la tavaleala!" Primul verdict dupa anuntul lui Radoi

Mirel Radoi anunta are in vedere doi jucatori care ar putea fi naturalizati.

Radoi a spus ca Omrani si Cardoso ar putea reprezenta solutii pentru echipa nationala. Cei doi jucatori ii plac noului selectioner si a anuntat ca va purta o discutie la nivel de Federatie.

Dumitru Dragomir a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport si a spus ca este sceptic in ceea ce priveste capacitatea celor doi de a se impune in echipa nationala a Romaniei:

"Jucator bun, nu stiu daca rezista la tavaleala si daca are moral de competitie inalta ca sa vina la echipa nationala. Dar nu e jucator rau, este foarte tehnic. Daca poate fi disciplinat poate fi un castig pentru echipa nationala. Vorbesc de tizul meu.

Omrani ma indoiesc ca poate sa il naturalizeze, dar ma rog e tanar. Jucator bun", a spus Dumitru Dragomir.

Cardoso (28 de ani) are 4 goluri in tricoul lui Gaz Metan in acest sezon, in timp ce Omrani (26 de ani) a inscris de 5 ori pentru CFR Cluj.

"Nu avem cum sa facem procedurile pentru meciul cu Islanda. Dar pentru perioada urmatoare. Va fi foarte greu, pentru ca trebuie sa vedem exact procedurile juridice, daca are nationalitate, cum de la cine, bunic, strabunic, daca are buletin sau pasaport", mai spunea Radoi.