Gigi Becali nu s-a putut abține. Ce a spus despre Iuliana Demetrescu, făcută KO pe Arena Națională

Gigi Becali s-a arătat deranjat de decizia CCA de a o delega pe Iuliana Demetrescu la meciul dintre FCSB și Metaloglobus (4-1).

Iuliana Demetrescu, care a avut o prestație bună pe Arena Națională, a avut emoții în minutul 4, după ce a fost pusă la pământ de Joao Paulo. Fotbalistul celor de la FCSB era angrenat într-o cursă cu un adversar pentru un balon, iar Demetrescu urmărea faza. 

Gigi Becali a ironizat-o pe Iuliana Demetrescu după FCSB - Metaloglobus 4-1

Cei doi nu s-au observat unul pe celălalt, iar Demetrescu s-a izbit de Joao Paulo și a căzut pe gazon.

Gigi Becali, care s-a declarat împotriva ideii ca femeile să arbitreze meciurile de fotbal masculin, a comentat ironic episodul prin care a trecut Iuliana Demetrescu pe Arena Națională.

"Vai, săraca de ea! Ce milă mi-era de ea când a căzut acolo. Am văzut că Joao Paulo nu vede bine. Ce vedere periferică, mă? Ea taie calea omului. Omul joacă fotbal! Ea vine și se bagă în el. Ce vină are Joao Paulo?

Ea a venit și i-a tăiat calea. Joao Paulo e vinovatul sau ea? El trebuie să vadă mingea. Ea trebuie să vadă jucătorii, nu să intre în jucători.

Tu, ca arbitră, ai grijă să nu cumva să cazi pe burtă. Dacă s-a lovit săraca fata sus, la piept? Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept. Mie îmi era milă de ea", a spus Gigi Becali, la Digisport.

VIDEO Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"

Gigi Becali, revoltat de delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus

Gigi Becali a comentat înaintea meciului delegarea Iulianei Demetrescu și a avut o nouă ieșire cu tentă sexistă.

Eu în țara asta am făcut și eu ce am putut și fac și eu ce pot. Dacă ei vor să batjocorească lumea, să o batjocorească. Să se ia după soroșiști. Să batjocorească lumea dacă vor. Nu vezi? Îl bagă la Ministerul Apărării pe Miruță, acum bagă femeie. E foarte bine! Să facă ce vor! Pot eu să îndrept eu lumea? Lumea se duce spre pieire! Nu o să pot să o îndrept eu.

Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze?

Nu ca să mă irite. Ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume. Să vedem dacă poate Trump, dar nu cred că poate nici Trump să o distrugă. Noi am putea să facem legi în Parlament, dar nu te lasă soroșiștii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Ulterior, Gigi Becali și-a mai temperat discursul și, în mod surprinzător, finanțatorul roș-albaștrilor a spus că, deși nu este încântat de Iuliana Demetrescu, nu este nici deranjat.

”(n.r. Deci nu sunteți încântat de Iuliana Demetrescu) Dar nici nu mă deranjează. E treaba ei. D-aia nu mai pot eu de Iuliana Demetrescu. Are familia ei, Vassaras are familia lui, Burleanu familia lui. Și dacă nu intru în play-off, ce? La anul”, a adăugat patronul de la FCSB.

