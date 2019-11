Romania, IN PICAJ! Nationala a cazut 8 locuri in clasamentul FIFA dupa infrangerile cu Suedia si Spania! Pe ce loc e Islanda

Nationala Romaniei a cazut in clasamentul FIFA.

Romania a picat 8 pozitii fata de luna trecuta si se afla acum pe pozitia a 37-a in clasamentul FIFA. Caderea brusca a nationalei a fost provocata de infrangerile cu Suedia si Spania, esecuri care au insemnat si ratarea calificarii directe din preliminarii la EURO 2020.

Romania mai are o sansa de a ajunge la Campionatul European. Nationala condusa acum de Mirel Radoi trebuie sa castige doua meciuri in play-off-ul de Nations League pentru a prinde ultimele bilete pentru EURO 2020.

Romania are acum 1.475 de puncte, in timp ce Islanda - adversara din semifinalele play-off-ul Nations League are 1.464 si este pe locul 39.

Ultima actualizare a clasamentului FIFA din acest an va fi actualizata pe 19 decembrie.