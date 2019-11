Val de turisti in Romania pentru EURO 2020: "Vom avea sigur un Bucuresti foarte animat." 4.500 de englezi iau cu asalt Arena Nationala

Bucurestiul va gazdui pe Arena Nationala 4 meciuri la Euro 2020.

Va fi un eveniment de o importanta deosebita gazduit de Romania si sunt asteptati foarte multi turisti pentru cele 4 meciuri care vor avea loc pe Arena Nationala.

"E greu de estimat, dar stim ca, spre exemplu, sunt 4.500 de englezi care si-au platit o vacanta de 10 zile la Bucuresti pentru a urmari meciurile din Grupa C de pe Arena Nationala. Cu suporterii Ucrainei si ai inca unei mari puteri a fotbalului (n.r. - Germania) vom avea sigur un Bucuresti foarte animat in iunie anul viitor", a spus Razvan Mitroi pentru digi.

Este asteptat si un val de suporteri germani. Conform regulamentului turneului final, exista o posibilitate ca Germania, in caz ca va trece de faza grupelor, sa joace meciul din optimi pe Arena Nationala. Nemtii au aflat acest detaliu si sunt hotarati sa isi organizeze o vacanta in tara noastra in acea perioada, in speranta ca vor putea sa isi vada si reprezentativa.

Romania se mai poate califica la Euro 2020 daca va reusi sa castige cele doua meciuri din play-off, contra Islandei si mai apoi impotriva castigatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.