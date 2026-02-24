Împrumutat din nou de Nice, vara trecută, Rareș Ilie a început promițător la Empoli, cu 3 pase decisive în primele 8 etape din Serie B. Fostul jucător de la Rapid a izbutit și două goluri, însă prestațiile din ultima perioadă nu l-au mai mulțumit pe antrenorul Alessio Dionisi.

Antrenorul lui Empoli a explicat situația lui Rareș Ilie

Rareș Ilie a fost lăsat în afara lotului la duelul cu Reggiana din penultima etapă (1-1), iar la partida cu Frosinone (2-2), de vineri, a fost rezervă neutilizată.

Dionisi a vorbit pe larg despre situația decarului de la Empoli, punctând că Ilie, deși are calități rare pentru nivelul din Serie B, trebuie să corecteze anumite aspecte.

"Ilie este încă un fotbalist neîmplinit. Nu a reușit încă să își demonstreze potențialul și se află la o răscruce.

Aici a avut parte de mai multă constanță decât în trecut. Puțini jucători din acest campionat au calitățile lui. Are mijloacele necesare, dar nu e suficient.

El trebuie să demonstreze că are dorința de a arăta că nu este un jucător incomplet. Și trebuie să scape de acel rol de număr 10, care nu mai există", a spus Alessio Dionisi, potrivit presei din Italia.

Rareș Ilie a marcat ultimul gol pe 10 ianuarie, în 1-0 contra lui Cesena. Chiar atunci a fost și ultima victorie a lui Empoli, ulterior urmând patru eșecuri și trei remize.

Empoli ocupă locul 10 în Serie B, cu 30 de puncte, la 7 lungimi în spatele ultimei poziții care duce în play-off-ul pentru promovare.