Cu Iuliu Mureșan președinte, CFR Cluj a câștigat primul titlu din istoria echipei în sezonul 2007/08, dar și alte șapte trofee

Când Iuliu Mureșan a revenit la conducerea ardelenilor, CFR Cluj se afla pe locul 12 în clasamentul Superligii României cu doar 13 puncte. Acum, echipa din Gruia se află pe locul 5 cu 47 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Întrebat dacă spera la play-off când a revenit la CFR, Mureșan a răspuns sincer: ”Deși nu am declarat nici eu și nici Pancu”

Iuliu Mureșan nu a vorbit niciodată public despre șansele la play-off ale lui CFR Cluj, dar a dezvăluit că în discuțiile interne cu Daniel Pancu, tehnicianul ardelenilor, accederea în primele 6 era un topic dezbătut.

”(n.r. Când ați venit la CFR mai sperați la play-off?) Deși nu am declarat nici eu nici Pancu, noi vorbeam despre asta. Că, datorită valorii jucătorilor, care nu era validată din cauza problemelor, dacă reușim să redresăm se poate.

Noi spuneam că nu putem vorbi acum. Dar de gândit, ne-am gândit”, a spus Iuliu Mureșan într-un interviu oferit reporterului Pro TV Miruna Pop.

Cu 13 victorii după 28 de etape, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate, dar și șapte înfrângeri, formația dirijată de Daniel Pancu ocupă locul 5 în clasament cu 47 de puncte.

CFR Cluj are două ”finale” de disputat pentru a-și păstra un loc în play-off. Primul meci crucial e cu Farul Constanța sâmbătă, 28 februarie, de la 20:00.

Ultima partidă din sezonul regulat a lui CFR Cluj e cu Dinamo, în weekendul 7-8. Data exactă nu a fost încă stabilită.