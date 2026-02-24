Fotbalistul crescut de Dinamo nu a reușit să se impună la gruparea bucureșteană și a trecut pe la mai multe formații din Superliga și din Liga 2.

În finalul lunii octombrie, FC Bacău a anunțat aducerea lui Patrick Petre sub formă de jucător liber de contract, după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț.

Costel Enache, despre situația lui Patrick Petre la FC Bacău

Antrenorul lui FC Bacău a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre felul în care s-au adaptat cei doi la formația din Liga 2.

Costel Enache a subliniat faptul că Petre și Moise sunt doi jucători de valoare și așteaptă ca cei doi să debuteze în următoarele meciuri ale moldovenilor.

„(n.r. Cum se descurcă Patrick Petre și Romario Moise?) Lucrurile se văd altfel acum..., însă conjunctura era cu totul alta, deoarece achiziția lor s-a realizat în luna octombrie. Deși nu aveau drept de joc atunci, au venit și s-au antrenat alături de noi, pentru a se adapta și pentru a înțelege cât mai repede cerințele echipei.

În acel moment aveam probleme atât în clasament, cât și din punct de vedere medical, cu doi-trei jucători accidentați, fiind vorba despre fracturi, pentru că suntem atenți la jucători și încercăm să le menținem starea de sănătate la un nivel bun.

Am încercat atunci să echilibrăm lotul prin aducerea unor jucători cu experiență, pentru a evita emoțiile legate de retrogradare.

Între timp ne-am stabilizat în clasament, iar acum așteptăm ca cei doi să răsplătească încrederea pe care le-am acordat-o. Sunt jucători cu mare experiență, de calitate, și reprezintă un plus pentru echipa noastră”, a declarat Costel Enache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pe lângă Dinamo, băiatul lui Florentin Petre a trecut pe la Sepsi, ACSM Poli Iași, Unirea Constanța, Dacia Unirea Brăila, Minaur și Ceahlăul.

Mijlocașul dreapta a bifat 25 de meciuri în tricoul roș-albilor și a reușit patru goluri și două pase decisive.

200.000 de euro este cota lui Patrick Petre, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

