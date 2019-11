I-am rupt: golaveraj 8-0! Ce s-a intamplat in cele doua meciuri ale Romaniei cu Islanda

Romania si-a aflat adversara din play-off-ul Nations League.

Cele doua s-au mai intalnit de doua ori, in campania de calificare la Campionatul Mondial din '98. In ambele meciuri Romania a invins cu 4-0.

Primul meci din campania de calificare a avut loc in deplasare, in data de 9 octombrie 1996. Selectionerul echipei era Anghel Iordanescu, iar marcatorii au fost Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu si Dan Petrescu.

Cel de-al doilea meci a avut loc in Romania, in data de 10 septembrie 1997, sub comanda aceluiasi selectioner. Au marcat Gheorghe Hagi de doua ori, Dan Petrescu si Constantin Galca.