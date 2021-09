ANALIZĂ | Premieră pentru ofensivul Mirel Radoi! După 13 meciuri, în sfârșit unul în care nu primim gol

Victoria cu Islanda a adus și prima partidă fără gol primit din mandatul actualului selecționer, care vrea un joc ofensiv, dar nu a aliniat de două ori aceeași formulă defensivă în meciurile din ultimul an.

"Asta este filosofia noastră, când am venit am discutat cu conducerea federaţiei şi am spus că nu mi-aş dori să sacrific spectacolul de dragul rezultatului. Pentru că avem jucători de la U21, care au făcut faza ofensivă foarte bine, şi când vor face pasul la echipa mare va fi dificil să ne apărăm cu ei, după ce am lucrat cu ei la tineret aproape doi ani.

Deci am încercat să jucăm cât mai avansat. Încercăm să venim cu ceva nou în care drumul naţionalei să arate altfel. Probabil că în momentul de faţă nu vom avea rezultate, dar echipa naţională va arăta mult mai bine din punct de vedere al posesiei şi tot ceea ce înseamnă fotbal modern", declara Mirel Rădoi, după pierdea meciului cu Islanda, care a dus la ratarea participării la Euro 2020.

Prima întâlnire fără gol primit în mandatul lui Rădoi, după 13 meciuri jucate

În mandatul său, Rădoi a avut 14 meciuri, unul fiind câștigat la "masa verde", pentru că Norvegia nu a putut să vina la București din cauza infectării unui număr mare de jucători cu coronavirus. Din celelalte 13 partide disputate pe teren, "tricolorii" au câștigat doar patru (Austria, Macedonia de Nord, Islanda, Belarus), ultimul fiind un amical, au înregistat două remize, ambele cu Irlanda de Nord, și au pierdut restul de șapte (Islanda, Norvegia, Austria, Germania, Armenia, Georgia și Anglia, ultimele două fiind amicale).

Ce se observă e că, abia după un an de la primul meci oficial din mandatul lui Rădoi și după 13 partide jucate, naționala a reușit să termine cele 90 de minute fără să primească gol. Iar în meciul cu Islanda am fost departe de o evoluție defensivă consistentă, doar paradele lui Florin Niță, ezitările adversarilor în fața porții și norocul chior făcând să terminăm cu tabela imaculată în dreptul nostru. De asemenea, se poate constata că România nu a folosit aceeași linie de apărare două partide consecutive și Rădoi nu a putut sau nu a vrut să meargă pe aceeași formulă defensivă în oricare două partide din ultimul an, dar în ultimele trei dueluri a folosit același cuplu de fundași centrali, Chiricheș - Nedelcearu.

Meciurile jucate de naționala României sub comanda lui Mirel Rădoi:

România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020 / Nations League)

Austria - România 2-3 (7 septembrie 2020 / Nations League)

Islanda - România 2-1 (8 octombrie 2020 / semifinala play-off-ului de calificare la Euro 2020)

Norvegia - România 4-0 (11 octombrie 2020 / Nations League)

România - Austria 0-1 (14 octombrie 2020 / Nations League)

România - Belarus 5-3 (11 noiembrie 2020 / amical)

România - Norvegia 3-0 (15 noiembrie 2020 / Nations League / meci câștigat la "masa verde")

Irlanda de Nord - România 1-1 (18 noiembrie 2020 / Nations League)

România - Macedonia de Nord 3-2 (25 martie 2021 / preliminarii CM 2022)

România - Germania 0-1 (28 martie 2021 / preliminarii CM 2022)

Armenia - România 3-2 (31 martie 2021 / preliminarii CM 2022)

România - Georgia 1-2 (2 iunie 2021 / amical)

Anglia - România 1-0 (6 iunie 2021 / amical)

Islanda - România 0-2 (2 septembrie 2021 / preliminarii CM 2022)

Linia de apărare folosită de Mirel Rădoi în aceste partide:

Irlanda de Nord / Tătărușanu - Hanca, Chiricheș, Toșca, Bancu

Austria / Tătărușanu - Burcă, Chiricheș, Grigore, Bancu

Islanda / Tătărușanu - Manea, Bălașa, Burcă, Camora

Norvegia / Tătărușanu - Manea, Burcă, Toșca, Bancu

Austria / Tătărușanu - Bălașa, Burcă, Toșca, Bancu

Belarus / Lazar - Mogoș, Nedelcearu, Mitrea, Toșca, C. Ganea

Irlanda de Nord / Tătărușanu - V. Crețu, Nedelcearu, Cristea, Toșca, Camora

Macedonia de Nord / Niță - Ov. Popescu, Chiricheș, Burcă, Bancu

Germania / Niță - Ov. Popescu, Chiricheș, Toșca, Camora

Armenia / Niță - Mogoș, Chiricheș, Toșca, Bancu

Georgia / Vlad - Sorescu, Chiricheș, Nedelcearu, C. Ganea

Anglia / Niță - Sorescu, Chiricheș, Nedelcearu, Camora

Islanda / Niță - Rațiu, Chiricheș, Nedelcearu, Camora

Sursa foto - @NationalaRomanieiOfficial