Nu-i o rușine să zici stop!

Sabău a făcut abia acum ceea ce trebuia să facă atunci când Ararat și-a bătut joc de el la Sibiu. Abia acum, atât de târziu, Sabău lasă loc altcuiva să ducă mai departe ceea ce el n-a putut să facă. Nu-i o rușine să zici stop când te depășesc detaliile care compun clubul unde tu ești piesă de bază.

Problema e că U nu pare că vrea să se ducă la next-level, cel puțin, la ce soluții am văzut că au pe listă. Era să uit, Botoșani rămâne pe primul loc, dar cine o ia în calcul în lupta la titlu e dirijat de niște fantezii extrem de greu de luat în serios.

Faptul că Slobozia i-a pus probleme Craiovei, mă face să-mi pun serioase semne de întrebare legate de tot ce reprezintă fotbalul românesc. Am impresia că doar pasiunea infinită și oarbă pe care românii o alocă acestui sport fac din fotbalul românesc un pilon important și nu pun eticheta de faliment.

