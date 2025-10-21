Nu-i o rușine să zici stop!
Sabău a făcut abia acum ceea ce trebuia să facă atunci când Ararat și-a bătut joc de el la Sibiu. Abia acum, atât de târziu, Sabău lasă loc altcuiva să ducă mai departe ceea ce el n-a putut să facă. Nu-i o rușine să zici stop când te depășesc detaliile care compun clubul unde tu ești piesă de bază.
Problema e că U nu pare că vrea să se ducă la next-level, cel puțin, la ce soluții am văzut că au pe listă. Era să uit, Botoșani rămâne pe primul loc, dar cine o ia în calcul în lupta la titlu e dirijat de niște fantezii extrem de greu de luat în serios.
Faptul că Slobozia i-a pus probleme Craiovei, mă face să-mi pun serioase semne de întrebare legate de tot ce reprezintă fotbalul românesc. Am impresia că doar pasiunea infinită și oarbă pe care românii o alocă acestui sport fac din fotbalul românesc un pilon important și nu pun eticheta de faliment.
Șapte întâmplări ciudate și-o minune
Șapte întâmplări ciudate și-o minune - așa le-aș trasa în urma lor parcursul celor de la Miercurea Ciuc. Șapte meciuri la rând în campionat fără eșec și un 8-1 la Voluntari în Cupă compun o zestre spectaculosă de când s-a terminat vara. De cealaltă parte, tot entuziasmul din start cu UTA lui Mihalcea se cam topește ușor, dar sigur. 0-4 acasă cu Oțelul, care nu bătuse pe nimeni departe de Galați, iar UTA se uită în gol de când n-a mai bătut pe cineva în campionat: 9 august! Oțelul face ceea ce nimeni n-a mai făcut în istoria campionatului: două victorii cu 4-0, la rând!
Faptul că Metaloglobus nu are golaveraj 5-50 după 13 etape mă convinge și mai tare de lipsa de valoare și de orice-ar fi bun la noi în campionat. Despre 2-1 cu FCSB chiar nu ai cum să scrii, să argumentezi, nici măcar să-ți dai cu părerea. Este cel mai șocant rezultat din istoria fotbalului românesc!
Hai să fim rezonabili!
Petrolul se leagă ușor, dar sigur cu Neagoe și pare că are armele să mai păcălească un an de Liga 1. S-au scris primele articole despre șansele lui Dinamo la titlu și a venit replica: 0-2 cu Rapid. Chiar dacă progresul e unul natural și făcut cu pașii corecți, hai să fim rezonabili. Dinamo, la fel ca Rapid, nu se leagă de un potențial final de sezon cu trofeul de campioană în vitrină. Nici Dinamo, nici Rapid, nu au la ora asta lotul pentru un astfel de scenariu.