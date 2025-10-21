OPINIE Etapa a 13-a din Superligă | Dinamo se sperie Rapid de podium, Sabău face pasul corect, iar Oțelul intră în istoria campionatului

Etapa a 13-a din Superligă | Dinamo se sperie Rapid de podium, Sabău face pasul corect, iar Oțelul intră &icirc;n istoria campionatului Opinii
Andrei Grecu
Data publicarii:
Data actualizarii:

 Să ne uităm la rezultatul dintre U Cluj și Botoșani și să fim surprinși denotă doar ignoranță.

TAGS:
DinamoRapidFCSBSuperligaetapaAndrei Grecuoteluleditorial
Din articol

Nu-i o rușine să zici stop!

Sabău a făcut abia acum ceea ce trebuia să facă atunci când Ararat și-a bătut joc de el la Sibiu. Abia acum, atât de târziu, Sabău lasă loc altcuiva să ducă mai departe ceea ce el n-a putut să facă. Nu-i o rușine să zici stop când te depășesc detaliile care compun clubul unde tu ești piesă de bază.

Problema e că U nu pare că vrea să se ducă la next-level, cel puțin, la ce soluții am văzut că au pe listă. Era să uit, Botoșani rămâne pe primul loc, dar cine o ia în calcul în lupta la titlu e dirijat de niște fantezii extrem de greu de luat în serios. 

Faptul că Slobozia i-a pus probleme Craiovei, mă face să-mi pun serioase semne de întrebare legate de tot ce reprezintă fotbalul românesc. Am impresia că doar pasiunea infinită și oarbă pe care românii o alocă acestui sport fac din fotbalul românesc un pilon important și nu pun eticheta de faliment. 

  • Ioan ovidiu sabau
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șapte întâmplări ciudate și-o minune

Șapte întâmplări ciudate și-o minune - așa le-aș trasa în urma lor parcursul celor de la Miercurea Ciuc. Șapte meciuri la rând în campionat fără eșec și un 8-1 la Voluntari în Cupă compun o zestre spectaculosă de când s-a terminat vara. De cealaltă parte, tot entuziasmul din start cu UTA lui Mihalcea se cam topește ușor, dar sigur. 0-4 acasă cu Oțelul, care nu bătuse pe nimeni departe de Galați, iar UTA se uită în gol de când n-a mai bătut pe cineva în campionat: 9 august! Oțelul face ceea ce nimeni n-a mai făcut în istoria campionatului: două victorii cu 4-0, la rând! 

Faptul că Metaloglobus nu are golaveraj 5-50 după 13 etape mă convinge și mai tare de lipsa de valoare și de orice-ar fi bun la noi în campionat. Despre 2-1 cu FCSB chiar nu ai cum să scrii, să argumentezi, nici măcar să-ți dai cu părerea. Este cel mai șocant rezultat din istoria fotbalului românesc! 

Hai să fim rezonabili!

Petrolul se leagă ușor, dar sigur cu Neagoe și pare că are armele să mai păcălească un an de Liga 1. S-au scris primele articole despre șansele lui Dinamo la titlu și a venit replica: 0-2 cu Rapid. Chiar dacă progresul e unul natural și făcut cu pașii corecți, hai să fim rezonabili. Dinamo, la fel ca Rapid, nu se leagă de un potențial final de sezon cu trofeul de campioană în vitrină. Nici Dinamo, nici Rapid, nu au la ora asta lotul pentru un astfel de scenariu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Craiova &bdquo;fierbe&ldquo;: meciul cu Noah, de &bdquo;risc maxim&ldquo;! Decizia UEFA pune tot orașul &icirc;n gardă
Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă
Real Madrid a &icirc;nceput negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau &icirc;mprumut
Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut
Patrick Petre, OUT: &bdquo;Succes &icirc;n carieră!&rdquo;
Patrick Petre, OUT: „Succes în carieră!”
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: &bdquo;La mine nu mai contează!&rdquo;
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: „La mine nu mai contează!”
Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele &icirc;l vor! Echipele care &icirc;l transferă &icirc;n secunda doi pe Lewandowski
Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele îl vor! Echipele care îl transferă în secunda doi pe Lewandowski
Gestul făcut de Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter la Petrolul - CFR
Gestul făcut de Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter la Petrolul - CFR
Tony da Silva, OUT de la Poli Iași? Ce nume uriașe &icirc;i pot lua locul
Tony da Silva, OUT de la Poli Iași? Ce nume uriașe îi pot lua locul
Rom&acirc;nia a venit cu argintul acasă! Reacția șefului Federației Rom&acirc;ne de Tenis de Masă
România a venit cu argintul acasă! Reacția șefului Federației Române de Tenis de Masă
ULTIMELE STIRI
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la FCSB - Bologna
Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Bologna
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: &rdquo;Ar sparge banca!&rdquo;
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț
Real Madrid, lovită &icirc;nainte de &bdquo;El Clasico&rdquo;! Un superstar, OUT
Real Madrid, lovită înainte de „El Clasico”! Un superstar, OUT
Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru noul antrenor al lui U Cluj: &rdquo;E important pentru mine să reușească!&rdquo;
Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru noul antrenor al lui U Cluj: ”E important pentru mine să reușească!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga

Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB

Becali „fierbe“: cât valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: &rdquo;Ar sparge banca!&rdquo;
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la FCSB - Bologna
Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Bologna
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: &bdquo;La mine nu mai contează!&rdquo;
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: „La mine nu mai contează!”
Real Madrid, lovită &icirc;nainte de &bdquo;El Clasico&rdquo;! Un superstar, OUT
Real Madrid, lovită înainte de „El Clasico”! Un superstar, OUT
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!