Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele îl vor! Echipele care îl transferă în secunda doi pe Lewandowski

Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele &icirc;l vor! Echipele care &icirc;l transferă &icirc;n secunda doi pe Lewandowski La Liga Anna Lewandowska și Robert Lewandowski
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski, la mare căutare.

Robert Lewandowski Barcelona Spania Transfer la liga transfer lewandowski
Robert Lewandowski a avut statistici impresionante în sezonul precedent pentru Barcelona, dar a intrat în ultimul an de contract și se vorbește tot mai mult despre o despărțire, Lewandowski fiind dorit de mai multe cluburi din zona arabă, dar și din Europa!

În contractul dintre cele două părți, dintre catalani și atacantul din Polonia, există o opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dar în această perioadă Barcelona îi caută deja înlocuitor ”veteranului” din ofensivă, după cum s-a tot scris în presa din Spania.

Robert Lewandowski are de unde alege

Cluburile din Arabia Saudită nu au limite în privința sumelor pe care le oferă fotbaliștilor din cele mai importante campionate ale lumii. De cele mai multe ori jucătorii acceptă ofertele venite din zona arabă, mai ales dacă sunt pe finalul carierei, dar există și excepții.

De această dată, în cazul lui Lewandowski, se pare că atacantul își dorește să continue pe Camp Nou, dar din diverse motive, dacă mutarea nu se va face, el are de unde alege. Poate rămâne în Europa, fiind dorit insistent de Diego Simeone la Atletico Madrid, dar și AC Milan e interesată de serviciile sale.

Polonezul Robert Lewandowski, statistici fabuloase la Barcelona

Robert Lewandowski a reușit 42 de goluri și trei pase decisive în 52 de meciuri în tricoul Barcelonei în sezonul trecut. La 37 de ani, polonezul este cotat la 10 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

În această stagiune, 2025-2026, Lewandowski a marcat de patru ori în nouă meciuri!

ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
