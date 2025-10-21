Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă

Craiova &bdquo;fierbe&ldquo;: meciul cu Noah, de &bdquo;risc maxim&ldquo;! Decizia UEFA pune tot orașul &icirc;n gardă Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Într-un moment în care suporterii clubului Maccabi Tel Aviv au fost anunțați că nu vor fi primiți, la Birmingham, pentru confruntarea cu Aston Villa, forul european a luat o decizie riscantă legată de reprezentanta noastră în Conference League. 

Genocidul din Gaza s-a oprit, deocamdată, însă ce s-a întâmplat aici, în ultimii doi ani, a „pătat“ imaginea Israelului pentru mult timp de acum încolo. 

Din păcate, din cauza crimelor comise de oamenii din fruntea țării au de suferit și israelienii de rând, fără nicio legătură cu ce s-a întâmplat în Gaza. Pentru că, în acest moment, există un puternic sentiment anti-israelian, la nivel global. Dovada acestei realități? Clubul Aston Villa a refuzat să primească suporterii echipei Maccabi Tel Aviv pe stadion pentru meciul din Liga Europa, programat pentru 6 noiembrie, la Birmingham.

Ţinând cont de recomandările poliţiei, care a clasificat partida ca fiind una cu „risc ridicat“, Aston Villa a oficializat deja decizia clubului, iar Maccabi Tel Aviv a acceptat-o. „Siguranţa şi securitatea suporterilor noştri sunt primordiale şi, ca urmare a lecţiilor învăţate, am luat decizia să refuzăm orice distribuire de bilete“, a precizat formația israeliană, potrivit Agerpres.

UEFA a trimis niște israelieni în Bănie!

Fix când prezența israelienilor în Europa e limitată, UEFA a delegat o brigadă israeliană la meciul Universitatea Craiova – Noah (Armenia) de joi (ora 22.00).

Gal Leibovitz (foto, sus) va arbitra meciul din etapa a 2-a din Conference League pe stadionul „Ion Oblemenco“. Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Dor Medina şi Yossi Babayoff, iar al patrulea oficial va fi Dekel Zino. Arbitru video a fost delegat Eitan Shmuelevitz, în timp ce arbitru asistent video va fi Shalom Ben Avraham. Toți sunt din Israel.

Universitatea a fost învinsă de echipa poloneză Rakow Czestochowa cu 2-0, la Sosnowiec, în prima etapă a competiţiei, iar FC Noah a trecut cu 1-0 de HNK Rijeka, pe teren propriu.

Explicația restricțiilor impuse israelienilor

De ce însă se dorește ca, cel puțin deocamdată, israelienii de rând să nu ajungă pe stadioanele europene în număr foarte mare? Explicația a fost oferită de clubul Aston Villa și ține și de ce s-a întâmplat, recent, la o partidă dintr-o întrecere UEFA.

Clubul din Premier League a precizat într-un comunicat că a urmat sfatul Grupului Consultativ pentru Siguranţă (SAG) al Consiliului Local Birmingham, care gestionează securitatea meciului de pe Villa Park şi care a sfătuit clubul să nu permită niciunui suporter al echipei israeliene să participe la meci.

Această decizie se bazează pe informaţii recente şi incidente anterioare, inclusiv ciocnirile violente şi infracţiunile motivate de ură care au avut loc în meciul din Europa League din 2024 dintre Ajax Amsterdam şi Maccabi, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Fanii lui Maccabi au fost implicaţi în incidente violente pe străzile din Amsterdam în noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2024. Violenţele s-au declanşat după ce fanii lui Maccabi au lansat scandări anti-arabe, au vandalizat un taxi şi au ars un steag palestinian.

