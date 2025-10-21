Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut

Real Madrid a &icirc;nceput negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau &icirc;mprumut La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a început să facă strategia pentru perioada de transferuri din iarnă. 

TAGS:
Real MadridEndrickSpaniaXabi AlonsoTransferla liga
Din articol

Brazilianul Endrick, în vârstă de 19 ani, pare că nu s-a acomodat foarte bine la Real Madrid, astfel că spaniolii iau în calcul să-l trimită sub formă de împrumut la altă echipă. Jurnaliștii spanioli scriu că antrenorul Xabi Alonso ar fi decis că mai bine pentru Endrick e să joace la altă echipă din iarnă, mai ales că există destulă concurență în compartimentul ofensiv.

  • Endrick real madrid 2025
×
Endrick Felipe, în Liverpool - Real Madrid / Foto IMAGO
Endrick, jucătorul lui Real Madrid
Endrick, puștiul minune al Realului, s-a însurat la 18 ani! Ce cerințe bizare are „contractul” semnat de brazilian și soția sa 
Endrick, perla Braziliei, dezvăluie de ce a ales Real Madrid și a refuzat alți granzi ai Europei
Endrick, brazilianul-minune de 16 ani transferat de Real Madrid, își face încălzirea: a marcat un gol contra Barcelonei!
ÎNAPOI LA ARTICOL

Endrick, dorit insistent de Marseille

Există destul interes pentru Endrick. De exemplu, Marseille ar fi foarte atrasă de puștiul brazilian. Și echipe importante din afara La Liga au pus ochii pe atacant, dar se pare că formația din Ligue 1, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO, a intrat deja în discuții cu Real Madrid, pentru un împrumut sau un transfer al lui Endrick.

Cert este că, se pare, și tânărul jucător își dorește să facă pasul la altă formație, sub una din cele două variante, pentru a putea să prindă cât mai multe minute și să poată crește din punct de vedere fotbalistic.

Real Madrid, dispusă să îl cedeze pe Endrick pentru 60 de milioane de euro

Real Madrid ar lua în calcul și o vânzare definitivă a lui Endrick, dar numai pentru cel puțin 60 de milioane de euro. Brazilianul a fost cumpărat în urmă cu un an de la Palmeiras, în vara anului 2024, în schimbul sumei de 47,5 milioane de euro.

În acest sezon, 2025-2026, brazilianul nu a jucat nici măcar un meci! De când a venit la Real Madrid, el a adunat un total de 37 de partide, a marcat de șapte ori și a oferit o pasă decisivă.

Endrick este cotat la 35 de milioane de euro în acest moment.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 &icirc;n Champions League!
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 în Champions League!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la &rdquo;U&rdquo; Cluj: &rdquo;Nu era sub contract?&rdquo;
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?”
Se bucură de necazul FCSB-ului: &bdquo;Domnul cipriot se face de r&acirc;s&ldquo;
Se bucură de necazul FCSB-ului: „Domnul cipriot se face de râs“
&rdquo;Frăția fotbalului&rdquo;! C&acirc;t costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, &rdquo;duelul istoric dintre cei doi frați&rdquo; din Cupa Rom&acirc;niei
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României
Show pe Basarabiei: derby studențesc! Meci dramatic &icirc;ntre ASE și Politehnica &icirc;n Liga 1 de baschet
Show pe Basarabiei: derby studențesc! Meci dramatic între ASE și Politehnica în Liga 1 de baschet
Moroșanu, Bonjasky și toți luptătorii din gala DFS vin joi la Argeș Mall
Moroșanu, Bonjasky și toți luptătorii din gala DFS vin joi la Argeș Mall
ULTIMELE STIRI
S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King
S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King
Craiova &bdquo;fierbe&ldquo;: meciul cu Noah, de &bdquo;risc maxim&ldquo;! Decizia UEFA pune tot orașul &icirc;n gardă
Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are p&acirc;nă acum un parcurs perfect &icirc;n Champions League
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are până acum un parcurs perfect în Champions League
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 &icirc;n Champions League!
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 în Champions League!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”

Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga



Recomandarile redactiei
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
Craiova &bdquo;fierbe&ldquo;: meciul cu Noah, de &bdquo;risc maxim&ldquo;! Decizia UEFA pune tot orașul &icirc;n gardă
Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la &rdquo;U&rdquo; Cluj: &rdquo;Nu era sub contract?&rdquo;
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + c&acirc;nd sunt gata
După Mbappe și Endrick, Real Madrid mai pregătește două lovituri: sumele de transfer + când sunt gata
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt
Real Madrid și-a prezentat noul atacant de 70 de milioane de euro! "Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt"
Insider &icirc;n vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe &icirc;n doar c&acirc;teva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a c&acirc;știgat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!