Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut

Brazilianul Endrick, în vârstă de 19 ani , pare că nu s-a acomodat foarte bine la Real Madrid, astfel că spaniolii iau în calcul să-l trimită sub formă de împrumut la altă echipă. Jurnaliștii spanioli scriu că antrenorul Xabi Alonso ar fi decis că mai bine pentru Endrick e să joace la altă echipă din iarnă, mai ales că există destulă concurență în compartimentul ofensiv.

Endrick, dorit insistent de Marseille

Există destul interes pentru Endrick. De exemplu, Marseille ar fi foarte atrasă de puștiul brazilian. Și echipe importante din afara La Liga au pus ochii pe atacant, dar se pare că formația din Ligue 1, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO, a intrat deja în discuții cu Real Madrid, pentru un împrumut sau un transfer al lui Endrick.

Cert este că, se pare, și tânărul jucător își dorește să facă pasul la altă formație, sub una din cele două variante, pentru a putea să prindă cât mai multe minute și să poată crește din punct de vedere fotbalistic.

Real Madrid, dispusă să îl cedeze pe Endrick pentru 60 de milioane de euro

Real Madrid ar lua în calcul și o vânzare definitivă a lui Endrick, dar numai pentru cel puțin 60 de milioane de euro. Brazilianul a fost cumpărat în urmă cu un an de la Palmeiras, în vara anului 2024, în schimbul sumei de 47,5 milioane de euro.

