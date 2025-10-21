Andreas Sfait, fotbalistul celor de la CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă după un duel cu un adversar ploieștean și a lovit cu piciorul un panou publicitar aflat în spatele porții.

Ce a făcut Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter

În imediata apropiere se afla un fotoreporter, astfel că în momentul în care Sfait a lovit acel panou publicitar, acesta a dărâmat și masa pe care se afla laptopul fotoreporterului și l-a lovit și pe acesta din urmă.

Dacă, inițial, Sfait a plecat direct la vestiare la pauză, fotbalistul a discutat cu fotoreporterul We Love Sport, Florin Ardelean, la finalul meciului. Sfait a dorit să își repare greșeala, astfel că i-a dăruit tricoul de joc fotoreporterului păgubit.

De altfel, conform Digisport, Sfait s-a interesat de starea dispozitivului, care a scăpat, însă, doar cu câteva zgârieturi. Florin Ardelean a dezvăluit ce a discutat cu fotbalistul.

Florin Ardelean: ”Ești fost jucator de Serie A, aveam pretenții de la tine, ești un profesionist! Nu ai voie să ai derapaje ca acesta!”

Andreas Sfait: ”Așa este, nu știu ce a fost cu mine! Îmi este rușine pentru ce am făcut! Chiar îmi cer din suflet mii de scuze!”

