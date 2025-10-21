Campioana a condus la pauză prin golul lui Florin Tănase, din penalty, însă formația antrenată de Mihai Teja a întors scorul în debutul reprizei secunde, prin Ubbink și Huiban. Pentru Metaloglobus, aceasta este prima victorie din istorie în Liga 1.



Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus



Deși echipa sa a oferit o nouă prestație modestă, Gigi Becali nu s-a arătat deloc afectat. Contactat de Sport.ro, patronul roș-albaștrilor a oferit o reacție surprinzătoare.



„La mine nu mai contează că am mâncat bătaie. Păi, dacă am mâncat bătaie, ce? Chiar și așa, tot iau campionatul!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Sport.ro.



FCSB, care trece printr-o perioadă complicată și se confruntă cu numeroase absențe, ocupă abia locul 12 în clasament, cu 13 puncte după tot atâtea etape.

FCSB, la șase puncte de zona de play-off



Echipa lui Elias Charalambous are trei victorii, patru remize și șase înfrângeri, fiind la șase puncte de zona play-off-ului.



În fruntea SuperLigii se află surpriza FC Botoșani, cu 28 de puncte, urmată de Rapid (28) și Universitatea Craiova (27). Pe locurile 5 și 6 se află FC Argeș și Oțelul, în timp ce Unirea Slobozia ocupă poziția a șaptea.



