Clubul din Liga 2 a anunțat oficial, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, că părțile au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, valabil până în vara anului 2026.



Venit la Piatra Neamț în 2022, pe vremea când tatăl său, Florentin Petre, era antrenor principal, mijlocașul a contribuit decisiv la promovarea echipei în Liga 2, marcând 12 goluri în sezonul care a readus Ceahlăul pe scena eșalonului secund. În total, Patrick Petre a bifat 58 de meciuri pentru echipa din jurdețul Neamț, unde a reușit să înscrie 17 goluri și să livreze cinci pase decisive.



„Mulțumim, Patrick Petre! Contractul a fost reziliat pe cale amiabilă. Îi urăm multă sănătate și succes în carieră!”, a transmis clubul pe pagina oficială de Facebook.



Ceahlăul, pe locul 14 în Liga 2



În acest sezon, fiul lui Florentin Petre a bifat opt partide fără gol sau assist și a fost schimbat la pauză în ultimul său meci, pierdut de Ceahlăul acasă cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3.



Cum perioada de transferuri s-a încheiat, Petre va putea semna cu o nouă echipă doar în iarnă. Crescut la Dinamo, mijlocașul a mai evoluat pentru Sepsi, Poli Iași, Farul, Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare.



Fiul lui Florentin Petre este cotat la 225.000 de euro, potrivit Transfermarkt. Ceahlăul ocupă locul 14 în Liga 2, cu 11 puncte după 10 etape.

