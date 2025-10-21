Antrenorul a solicitat conducerii clubului să îi rezilieze contractul, iar aceasta s-a conformat, după ce, anterior, reușise să îl întoarcă din drum pe antrenor.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Bergodi e o soluție foarte bună pentru U Cluj!”

După câteva zile de căutări, timp în care s-a vorbit și despre variantele Prepeliță sau Mutu, U Cluj s-a înțeles cu Cristiano Bergodi, care se va afla pe bancă la următorul meci.

Sabău a mărturisit că își pune toate speranțele în tehnicianul Italian și crede că acesta are experiența necesară să facă o treabă bună la U Cluj. De altfel, fostul antrenor al ”Șepcilor Roșii” i-a transmis succesorului său și la ce aspecte ar trebui să lucreze cu jucătorii.

”Eu cred că Bergodi e o soluție foarte bună, e un antrenor bine pregătit, cu personalitate, cu multă experiență, cunoaște bine campionatul. Mi-aș dori foarte mult să ducă mai departe munca mea și să reușească, e foarte important și pentru mine. Am adus foarte mulți jucători și, dacă echipa va avea realizări, iar jucătorii se vor reseta și vor juca bine, o să am mai puțină vină. (…)

E posibil (n.r. ca U Cluj să repete performanța de anul trecut), sigur că da, sunt foarte mult meciuri, nu e nici jumătatea campionatului. Jucătorii trebuie să își recapete încrederea, spiritul de luptă, să aibă starea aia bună, să se identifice cu echipa, să lupte unul pentru celălalt, aici cred că trebuie lucrat, iar Bergodi cred că are experiența să identifice cauzele și să găsească soluții”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Digisport.

