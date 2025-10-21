După remiza cu CS Dinamo de pe teren propriu, scor 1-1, fanii au cerut demisia antrenorului portughez. Conducerea i-a mai oferit însă un răgaz, meciul cu ACSM Reșița, informează Liga 2.



Tony da Silva, OUT de la Poli Iași? Ce nume uriașe îi pot lua locul



Tony da Silva ar fi avut o discuție luni cu oficialii clubului, iar părțile au decis să continue colaborarea cel puțin până la confruntarea din Valea Domanului. Totuși, tehnicianul are nevoie de o victorie sâmbătă pentru a-și păstra postul. Înfrângerea sau chiar un nou egal i-ar putea fi fatale.



În cazul unei demiteri, conducerea are deja mai multe opțiuni. Primul pe listă ar fi Dorinel Munteanu, urmat de Daniel Pancu, Marius Croitoru și Anton „Tony” Petrea. Alte variante luate în calcul sunt Florin Bratu, actualul antrenor al lui CS Dinamo, și Flavius Stoican, cel care pregătește viitoarea adversară, ACSM Reșița, potrivit sursei citate anterior.



Poli Iași, pe locul 11 în Liga 2



După 10 etape, Poli Iași ocupă locul 11 în Liga 2, cu 15 puncte, la distanță tot mai mare de zona play-off-ului. Sub „studenți” se află CS Afumați cu 14 puncte, iar deasupra lor se situează Metalul Buzău cu 16 puncte.

