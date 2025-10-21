Raul Rusescu vede o „revoluție” la FCSB: „Nu poți face asta! Te duci la alt club”

Delegația României de tenis de masă a revenit azi-noapte în țară cu medaliile de argint obținute la europenele pe echipe din Croația atât în proba fetelor, cât și în cea masculină.

Performanța istorică a tenisului de masă românesc la Europenele din Croația a fost savurată și pe drumul de întoarcere acasă. “Tricolorii”, vicecampioni continentali și la fete, și, în premieră, și la băieți, au revenit în România spre dimineață, dar oboseala a fost mică în comparație cu bucuria reușitelor de la Zadar.

“N-am cum să nu fiu fericit și fericirea se datorează acestor minunați sportivi, sunt extraordinari. Este o mulțumire fantastică. Vreau să felicit sportivii, antrenorii, cluburile de la care provin și, de ce nu, echipa federației care totdeauna stă în spate, echipa nevăzută”, a spus Cristinel Romanescu, președintele Federației Română de Tenis de Masă.

Romanescu a mărturisit că emoțiile și adrenalina au fost la cote uriașe mai ales în ultimele două zile ale competiției din Croația: “Am urmărit meciurile jumătate în sală, jumătate afară, cum fac eu de obicei când e presiunea foarte mare, dar vă spun, meciurile de calificare au fost din ce mai grele. Iar meciul cu Suedia l-am revăzut pe telefon și aseară m-am uitat la el, au fost niște puncte extraordinare”.

