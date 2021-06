"Tavi Popescu este mai rapid decat mine!" Cine l-a impresionat pe Dica in cantonamentul preolimpic din Spania

Tavi Popescu si David Miculescu l-au incantat pe Dica in aceasta perioada de pregatire.

Nicolae Dica este in cantonamentul preolimpic din Spania, unde pregateste nationala Romaniei U23, in lipsa lui Mirel Radoi, pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, de peste o luna.

Fostul antrenor al FCSB-ului a pus ochii pe doi jucatori in aceasta perioada de pregatire. David Miculescu, de la UTA Arad, si Tavi Popescu, de la FCSB, sunt fotbalistii de care Dica este incantat si care crede ca au ceva din calitatile sale.

"Sunt doi jucatori care imi plac foarte mult si pe care i-am adus in echipa nationala de tineret. Ma refer la Miculescu si la Tavi Popescu. Tavi este mai rapid, intr-adevar, decat mine, dar Niculescu este cam pe acelasi profil ca mine. Imi plac acesti jucatori foarte mult. Sper ca ei sa reauseasca in continuare, cu multa munca, ambitie si sa ajunga la un nivel foarte ridicat", a declarat Dica pentru frf.ro.

Fostul international roman a avut ocazia sa il antreneze zilnic pe Tavi Popescu din aceasta vara. Dupa ce Sumudica a refuzat sa fie antrenor, Gigi Becali l-a contactat pe Nicolae Dica, care la randu-i nu a acceptat propunerea, iar finantatorul FCSB-ului l-a numit pe banca tehnica pe Dinu Todoran.

"M-am dus pentru ca era normal sa merg acolo. Am petrecut un an si jumatate ca antrenor principal acolo, cinci ani ca jucator, un an si jumate ca antrenor secund si era normal ca merg la o discutie cu patronul Stelei. Acest club mi-a oferit foarte multe, si ca jucator si ca antrenor, si era normal sa merg la o discutie cu patronul echipei, sa vedem ce isi doreste dansul, ce imi doresc eu", a dezvaluit Dica.