Gigi Becali isi freaca mainile de fericire! Octavian Popescu, asemanat cu Lucian Sanmartean: "M-a impresionat!"

Octavian Popescu, laudat de unul dintre antrenorii care l-au pregatit.

Gigi Becali are motive de bucurie. Octavian Popescu, unul dintre cei mai constanti fotbalisti de la FCSB, in acest sezon, laudat de antrenorul lui U Cluj, Erik Lincar.

Tehnicianul "sepcilor rosii" il aseamana pe Octavian Popescu cu Lucian Sanmartean, unul dintre cei mai tehnici fotbalisti care au activat in Liga 1 in ultimul deceniu. Erik Lincar l-a pregatit pentru o saptamana pe Octavian Popescu, in perioada in care acesta a fost imprumutat la Turris Turnu Magurele.

"L-am avut o saptamana la Turris. Au venit el si Nita de la FCSB. Nita a si ramas, a avut evolutii foarte bune la nivelul Ligii 2. Popescu a stat o saptamana, am avut un joc amical la Chiajna, a dat si gol, apoi cei de la FCSB au luat hotararea ca el sa se intoarca la club.

Nu ma gandeam ca va avea un asa impact intr-un timp atat de scurt. Se vedeau calitatile, era un fel de Sanmartean, la cum atingea mingea, cum dribla scurt. Dar trebuie sa alterneze zonele de dribling, pentru ca este destul de previzibil,

Daca va alterna driblingul, va fi greu de oprit pentru orice aparator. A avut evolutii foarte bune la FCSB, m-a impresionat. Cred ca va fi unul dintre transferurilor importante pentru Romania in viitor", a declarat Erik Lincar, la Digi Sport.

Gigi Becali a anuntat astazi ca este dispus sa renunte la Octavian Popescu daca va primi in schimbul jucatorului 20 de milioane de euro. Mai multe detalii AICI.