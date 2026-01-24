Ionuț Panțîru s-a despărțit de CS Tunari

Plecat de la FCSB în urmă cu un an, acolo unde a petrecut patru sezoane și jumătate, Panțîru a mers în Liga 2, unde a jucat câteva luni pentru FC Voluntari, iar în septembrie a semnat cu CS Tunari.



Fundașul stânga a jucat în doar 8 partide din Liga 2, iar acum s-a despărțit de ultima clasată, care a obținut 8 puncte în primele 17 etape.



"Arsenal Tunari și Ionuț Panțîru au ajuns la un acord de reziliere a contractului.



Îi mulțumim pentru munca, implicarea și profesionalismul arătate în tricoul nostru și îi urăm mult succes în continuare în carieră!", a transmis gruparea ilfoveană, sâmbătă.

Panțîru, replică pe Facebook: "Am păcălit fotbalul cu 4 trofee în palmares"



"Slab fotbalist, cum a păcălit ăsta fotbalul, incredibil", a scris un urmăritor al paginii lui CS Tunari. La comentariu a răspuns chiar Ionuț Panțîru, care a ținut să dea replica: "Am păcălit și eu cu vreo 80 de meciuri la Steaua și 4 trofee în palmares, ce să fac și eu. Scuză-mă pe mine".

Panțîru s-a referit la trofeele cucerite în tricoul lui FCSB - două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă.

Panțîru a suferit o accidentare gravă la genunchi, în aprilie 2021. Fundașul stânga a fost operat de trei ori și a revenit pe teren abia în septembrie 2023, după 883 de zile de pauză.

