Sumudica ii spulbera sperantele lui Becali de a-l aduce pe Bogdan Stancu la FCSB: "Ii e greu sa vina in Romania!"

Sumudica nu crede intr-o revenire a lui Stancu in Liga 1.

Edi Iordanescu si conducerea CFR-ului au stabilit de comun acord sa nu mai continue din sezonul viitor, cu toate ca echipa a cucerit un nou titlu in Liga 1. Oficialii clubului au optat pentru Marius Sumudica. Tehnicianul a acceptat oferta clujenilor, dupa ce, in urma cu o saptamana, a refuzat-o pe FCSB.

Gigi Becali anuntase public: "99% Sumudica vine la FCSB", dar planurile i-au fost date peste cap de antrenorul roman, care a dorit sa vina cu propriul staff si nu s-a inteles cu patronul. Acum, tehnicianul a comentat si posibila venire a lui Bogdan Stancu la echipa ros-albastra, declarand ca nu crede ca atacantul va reveni in Liga 1, atat timp cat are oferte din Turcia.

"E un baiat deosebit. M-am rugat de el trei ani sa-l iau la Gaziantep, la Kayserispor. Cred ca ii va fi greu sa nu dea curs unei oferte din Turcia. Ii va fi greu sa vina in Romania. El e marcator de 8-9 goluri in Turcia, exceptand loviturile de pedeapsa.

In Romania, e imposibil sa nu marcheze 12-15 goluri intr-un sezon. Si noi avem atacanti buni la CFR, trei jucatori. Sunt adeptul unui joc ofensiv, dar acum avem trei atacanti pe care-i respect pentru ce au făcut la CFR Cluj. Pleaca din pole position pentru mine", a declarat Marius Sumudica la TelekomSport.

Bogdan Stancu este la Genclerbirligi din iarna lui 2019, dar in acest sezon, echipa a terminat pe loc retrogradabil. Din 2011, de cand a plecat de la FCSB, atacantul roman a evoluat numai in Turcia. Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi si Bursaspor sunt cluburile la care a evoluat Stancu in utlimul deceniu.