Octavian Popescu, urmarit de un club puternic din Italia! "Numele lui este pe masa clubului!" 

Octavian Popescu s-ar putea desparti de FCSB in aceasta vara.

Potrivit presei din Italia fotbalistul care a impresionat in tricoul in FCSB in acest sezon se aflat pe lista Fiorentinei.

"Numele lui Octavian Popescu a ajuns pe masa sefilor Fiorentinei. Romanul nascut in 2002 le-ar putea urma lui Ianis Hagi sau lui Dennis Man si Valentin Mihaila, ajunsi la Parma", scriu cei de la firenzeviola.it.

Octavian Popescu a ajuns la FCSB in 2020 si a debutat cu FC Arges, apoi a prins 80 de minute in infrangerea cu Slovan Liberec, din turul trei preliminar al Europa League, scor 0-2.

Popescu a jucat 33 de meciuri in tricoul FCSB-ului, in acest sezon. A inscris patru goluri si a oferit sapte pase decisive.

700.000 de euro este cota de piata a lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt.com.