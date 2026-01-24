Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”



Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a numit-o pe Arsenal drept cea mai bună echipă din lume în acest moment, având în vedere forma bună pe care o traversează formația dirijată de Mikel Arteta.



”Tunarii” se situează pe prima poziție în fruntea clasamentului din Premier League cu 50 de puncte. După 22 de etape, echipa de pe Emirates a bifat 15 victorii și cinci rezultate de egalitate, la care s-au adăugat două înfrângeri.



”Arsenal e cea mai bună echipă din lume în acest moment. Uitați-vă ce fac în Champions League, Premier League, FA Cup și Carabao Cup”, a spus Pep Guardiola, citat de premierleague.com.



În clasamentul primului eșalon din Anglia, după Arsenal se află Manchester City cu 43 de puncte. Campioana Liverpool e abia pe a patra poziție cu 36 de puncte. Podiumul e completat de Aston Villa, care e la egalitate cu ”cetățenii”.



”Sper că ne vom putea apropia de ei și că o să avem o șansă să-i luăm”, a mai spus Guardiola.



În Champions League, Arsenal are maximum de puncte în șapte etape și e pe primul loc cu 21 de puncte. În Carabao Cup, ”tunarii” au câștigat cu 3-2 turul cu Chelsea din semifinalele competiției. Iar în FA Cup, competiție transmisă de VOYO, trupa lui Arteta s-a calificat în ”16”-imi după 4-1 cu Portsmouth.



