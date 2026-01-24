PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro
Yan Diomande, extrema pe care PSV a refuzat-o în vară pentru a-l aduce pe Dennis Man, a ajuns să coste 100 de milioane de euro după doar jumătate de sezon la RB Leipzig.

Dennis Man, PSV Eindhoven, yan diomande
Oficialii campioanei Olandei își pot face procese de conștiință după deciziile luate în perioada de mercato din vara trecută. Aflați în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, cei de la PSV l-au avut pe listă pe ivorianul Yan Diomande, un talent promițător de la Leganes. Olandezii au considerat însă că varianta Dennis Man, sosit de la Parma, este mai avantajoasă din punct de vedere financiar și au renunțat la african.

RB Leipzig a profitat imediat de ezitarea celor de la Eindhoven și a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Diomande. Jurnalistul Florian Plettenberg notează pe platforma X că prețul jucătorului a explodat în doar câteva luni, iar nemții nu sunt dispuși să se așeze la masa negocierilor pentru o sumă de 100 de milioane de euro.

Preț istoric la orizont

Deși site-urile de specialitate îl evaluează momentan la 45 de milioane de euro, interesul uriaș din partea granzilor Europei a ridicat ștacheta. Mai multe cluburi importante sunt gata să pună pe masă între 60 și 70 de milioane, dar Leipzig vrea să stabilească un nou record de vânzare. Ținta este depășirea sumei de 90 de milioane de euro, obținută de pe urma plecării lui Josko Gvardiol la Manchester City.

Diomande, care a împlinit recent 19 ani, are contract cu „taurii” până în 2030, aspect care le permite germanilor să țină la preț. Evoluțiile sale susțin aceste pretenții financiare: în 18 partide oficiale disputate pentru Leipzig, extrema a marcat deja 7 goluri și a oferit 4 pase decisive.

