PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

Oficialii campioanei Olandei își pot face procese de conștiință după deciziile luate în perioada de mercato din vara trecută. Aflați în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, cei de la PSV l-au avut pe listă pe ivorianul Yan Diomande, un talent promițător de la Leganes. Olandezii au considerat însă că varianta Dennis Man, sosit de la Parma, este mai avantajoasă din punct de vedere financiar și au renunțat la african.



RB Leipzig a profitat imediat de ezitarea celor de la Eindhoven și a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Diomande. Jurnalistul Florian Plettenberg notează pe platforma X că prețul jucătorului a explodat în doar câteva luni, iar nemții nu sunt dispuși să se așeze la masa negocierilor pentru o sumă de 100 de milioane de euro.

