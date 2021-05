"Pentru suma asta, ii dau drumul lui Coman! Pentru Morutan si Popescu vreau cel putin dublu!" Becali pune pret pe 'perlele' sale de la FCSB

Gigi Becali nu ar spune 'nu' unor oferte pentru 'perlele' sale de la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a vorbit despre sumele de bani pentru care ar fi dispus sa ii lase sa plece de la FCSB pe Florinel Coman si Darius Olaru. In acelasi timp, Becali a declarat ca pentru Olimpiu Morutan si Octavian Popescu cere mult mai mult, considerandu-i mai valorosi.

"Am stat si m-am gandit. Daca voi primi o oferta de 10 milioane de euro, vara aceasta, pentru Coman, atunci, da, ii dau drumul! Si la Olaru iau in calcul o astfel de varianta, desi mai sunt putin in dubii. Dar, poate ca da, o sa-l las si pe el sa plece tot pentru 10 milioane de euro.

Morutan si Octavian Popescu sunt fotbalisti mult mai valorosi. Pe ei nu-i dau pe 10 milioane. Trebuie cel putin dublu! Si asta spun azi, dar eu stiti ca negociez din 10 in 10 milioane. Nu voi da gres", a spus Gigi Becali, in exclusivitate pentru digisport.ro.

FCSB este vicecampioana Romaniei, avand asigurata participarea in preliminariile Conference League. Ros-albastrii isi vor afla adversarul din turul 2 preliminar al Conference League pe 16 iunie. Detalii AICI.