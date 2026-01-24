Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a reacționat la finalul egalului din deplasare cu Burnley (2-2) din etapa a 23-a a Premier League. Frank l-a introdus pe Radu Drăgușin în ultimul minut de joc, în locul lui Cristian Romero.



Thomas Frank, reacție după Burnley - Tottenham 2-2



Tehnicianul nord-londonezilor s-a arătat mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi în general, însă a precizat că Spurs nu are voie să încaseze niciodată cele două goluri din partidă. Frank nu a menționat nimic despre Radu Drăgușin.

„O primă repriză foarte bună, cu excepția ultimei faze. A fost un meci pe care l-am dominat și ne-am creat ocazii. Nu avem voie niciodată, niciodată, niciodată să primim acel gol chiar înainte de pauză.

A doua repriză a fost puțin mai agitată, nu am fost ținut la fel de bine totul sub control. Nu cred că am gestionat suficient de bine acea perioadă. Apoi primim un alt gol prostesc, cum nu avem voie să primim niciodată. Nu ar trebui să fim niciodată atât de deschiși.

Thomas Frank: „Nu ne-am apărat suficient de bine în două situații”

Apoi am avut un final puternic, cu un caracter puternic și multe schimbări ofensive, pentru a obține egalarea. Am avut trei sau patru ocazii foarte mari și am marcat una dintre ele. Acesta este un meci în care am creat multe ocazii, am făcut mai mult decât suficient pentru a câștiga meciul. Pur și simplu, nu ne-am apărat suficient de bine în două situații.

Ne-am creat multe ocazii astăzi, ceea ce uneori a fost problema. Astăzi am făcut asta. În mod normal, am fost destul de puternici în defensivă, dar aveam voie niciodată să primim aceste două goluri”, a declarat Thomas Frank, la finalul partidei, conform BBC.

Burnley - Tottenham, partidă transmisă exclusiv pe VOYO, s-a încheiat 2-2. Au marcat Tuanzebe (45') și Foster (76') pentru gazde, respectiv van de Ven (38') și Romero (90') pentru oaspeți.

Radu Drăgușin a intrat în locul ultimului marcator, în minutul 90 + 5, iar la un minut distanță arbitrul a fluierat finalul confruntării.

