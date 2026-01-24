Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham a obținut doar o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.

TAGS:
radu dragusinTottenhamBurnleyThomas Frank
Din articol

Radu Drăgușin, care speră la un transfer în această iarnă, a început meciul pe banca de rezerve, dar Thomas Frank l-a trimis pe teren în ultimele secunde, în locul lui Cristian Romero, marcatorul golului prin care Tottenham a restabilit egalitatea.

Fanii lui Tottenham au răbufnit după ce Radu Drăgușin a jucat pe final cu Burnley

  • Dragusin 30
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Suporterii lui Tottenham au răbufnit după meci. Fanii londonezi au fost revoltați de decizia lui Thomas Frank de a-l introduce pe teren în ultimele secunde ale meciului pe Radu Drăgușin în locul lui Cristian Romero.

Dacă unii dintre fani au apelat la ironie, alții au fost mai tranșanți și au transmis direct că Thomas Frank ar trebui demis pentru această mutare în condițiile în care Spurs căuta golul victoriei.

De altfel, alții s-au întrebat dacă nu cumva Thomas Frank a făcut această schimbare doar pentru a-l sfida pe Radu Drăgușin, care își dorește să plece de la Spurs în această iarnă.

Realitatea este însă că Thomas Frank l-a introdus pe Radu Drăgușin în locul lui Romero, pentru că argentinianul a acuzat anumite dureri. Întrebarea este însă de ce antrenorul nu a ales să introduce pe teren un jucător ofensiv având în vedere că Tottenham avea nevoie de gol și mai erau de jucat doar câteva zeci de secunde.

Romero a egalat, Thomas Frank a văzut că rămâne în atac ca să încerce să dea golul victoriei și l-a scos pentru Drăgușin.

Îmi pare rău, dar care naiba a fost motivul real pentru a-l scoate pe Romero și a-l băga pe Drăgușin în minutul 94? Sunt disperat să aflu.

Îl scoate pe Romero, cel mai bun jucător de cap, în ultimele secunde ale meciului, pentru Drăgușin, pierzând secunde extrem de importante.

Îl scoți pe cel mai periculos jucător, îl bagi pe Dragusin ca să securizezi apărarea, dar rămâi cu acel punct important obținut în deplasarea la Burnley!

Frank ar trebui demis pentru schimbarea asta cu Drăgușin. Zero plan de joc, doar centrări peste centrări sperând ca fundașii centrali să bage mingea în poartă.

Din nou, fundașii noștri centrali sunt singurii capabili să marcheze și nici nu vreau să încep să vorbesc despre faptul că l-a băgat pe Drăgușin în minutul 90+5.

Decizia de a-l scoate pe Romero pentru Drăgușin când noi căutam golul este absolut criminală. Frank e un șarlatan și trebuie să plece.

Romero încearcă să câștige meciul, așa că îl bagă pe Drăgușin.

L-a trimis Frank pe Drăgușin pe teren pentru ultimul minut doar ca să-l umilească, după tot zgomotul făcut de el și de agentul lui?”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii lui Tottenham pe platforma X.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Le Havre – Monaco 0-0, ACUM, pe VOYO! Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi
Le Havre – Monaco 0-0, ACUM, pe VOYO! Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”

Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele

Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele



Recomandarile redactiei
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“
Răsturnare de situație: pică transferul lui Radu Drăgușin! Motivul invocat de italieni
Răsturnare de situație: pică transferul lui Radu Drăgușin! Motivul invocat de italieni
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un olandez a fost prins în București cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Avea două trolere pline cu substanță

stirileprotv Un olandez a fost prins în București cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Avea două trolere pline cu substanță

Măsline verzi vs măsline negre. Care sunt mai bune și de ce sunt colorate diferit

stirileprotv Măsline verzi vs măsline negre. Care sunt mai bune și de ce sunt colorate diferit

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!