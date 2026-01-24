Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Radu Drăgușin, care speră la un transfer în această iarnă, a început meciul pe banca de rezerve, dar Thomas Frank l-a trimis pe teren în ultimele secunde, în locul lui Cristian Romero, marcatorul golului prin care Tottenham a restabilit egalitatea.

Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf

Suporterii lui Tottenham au răbufnit după meci. Fanii londonezi au fost revoltați de decizia lui Thomas Frank de a-l introduce pe teren în ultimele secunde ale meciului pe Radu Drăgușin în locul lui Cristian Romero.

Dacă unii dintre fani au apelat la ironie, alții au fost mai tranșanți și au transmis direct că Thomas Frank ar trebui demis pentru această mutare în condițiile în care Spurs căuta golul victoriei.

De altfel, alții s-au întrebat dacă nu cumva Thomas Frank a făcut această schimbare doar pentru a-l sfida pe Radu Drăgușin, care își dorește să plece de la Spurs în această iarnă.

Realitatea este însă că Thomas Frank l-a introdus pe Radu Drăgușin în locul lui Romero, pentru că argentinianul a acuzat anumite dureri. Întrebarea este însă de ce antrenorul nu a ales să introduce pe teren un jucător ofensiv având în vedere că Tottenham avea nevoie de gol și mai erau de jucat doar câteva zeci de secunde.

”Romero a egalat, Thomas Frank a văzut că rămâne în atac ca să încerce să dea golul victoriei și l-a scos pentru Drăgușin.”

”Îmi pare rău, dar care naiba a fost motivul real pentru a-l scoate pe Romero și a-l băga pe Drăgușin în minutul 94? Sunt disperat să aflu.”

”Îl scoate pe Romero, cel mai bun jucător de cap, în ultimele secunde ale meciului, pentru Drăgușin, pierzând secunde extrem de importante.”

”Îl scoți pe cel mai periculos jucător, îl bagi pe Dragusin ca să securizezi apărarea, dar rămâi cu acel punct important obținut în deplasarea la Burnley!”

”Frank ar trebui demis pentru schimbarea asta cu Drăgușin. Zero plan de joc, doar centrări peste centrări sperând ca fundașii centrali să bage mingea în poartă.”

”Din nou, fundașii noștri centrali sunt singurii capabili să marcheze și nici nu vreau să încep să vorbesc despre faptul că l-a băgat pe Drăgușin în minutul 90+5.”

”Decizia de a-l scoate pe Romero pentru Drăgușin când noi căutam golul este absolut criminală. Frank e un șarlatan și trebuie să plece.”

”Romero încearcă să câștige meciul, așa că îl bagă pe Drăgușin.”

”L-a trimis Frank pe Drăgușin pe teren pentru ultimul minut doar ca să-l umilească, după tot zgomotul făcut de el și de agentul lui?”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii lui Tottenham pe platforma X.

