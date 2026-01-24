Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al ialomițenilor, a anunțat în direct că echipa este foarte aproape să bată palma cu un fundaș stânga. În prezent, Unirea Slobozia îi are pe Șerbănică și Vlăsceanu ca soluții pentru acel post.



A intrat în direct și a anunțat transferul: „Sper să vină săptămâna asta”



Chiar dacă rezultatul nu a fost favorabil, Vlădoiu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și este convins că Unirea se va salva fără emoții de la retrogradare.



„Am făcut greșeli defensive, dar am dominat la mijlocul terenului. Ne-a lipsit eficiența în fața porții, am avut foarte puține ocazii clare. Omogenitatea vine în timp. Avem mari șanse să rămânem în prima ligă fără emoții”, a spus Vlădoiu.



Fostul internațional a dezvăluit că atitudinea jucătorilor îi dă încredere pentru perioada următoare, chiar dacă programul este unul dificil.



„Am văzut determinare și ambiție. Asta vrem de la băieți. Am jucat bine, cu excepția fazei de la gol. Ne pregătim pentru o serie grea, cu Hermannstadt, Petrolul și Farul. Sper să ne prezentăm mult mai bine”, a mai declarat Vlădoiu.



Tehnicianul a confirmat și planurile de transfer ale clubului.



„Mai avem un jucător, fundaș stânga, pe care sper să-l aducem săptămâna aceasta. Ne-am mai dori unul sau doi jucători. Nu poți construi o echipă competitivă în șapte luni, dar am încredere în oamenii din club”, a concluzionat Vlădoiu, la flash-interviuri.

