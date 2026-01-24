Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, FC Botoşani, în etapa a 23-a din Superligă. Echipa lui Coleho a revenit pe primul loc al clasamentului.

Alexandru Cicâldău, cu gândul la naționala României

La finalul confruntării, Alexandru Cicâldău, omul meciului, a recunoscut că se gândește la echipa națională. El a promis că, dacă va fi convocat, va da tot ce are mai bun.

„Ne bucurăm că am reușit să luăm cele 3 puncte. Contează mai puțin că am ieșit eu omul meciului. Noi încercăm să ne facem treaba zi de zi la antrenamente. Ne bucură acest lucru, sper să o ținem tot așa, să nu primim goluri și marcăm.

Fiecare meci este diferit, azi am întâlnit o echipă bună, una așezată foarte bine în teren. Mă bucur că mă simt bine, am avut acea perioadă după accidentare... acum mă simt bine fizic.

Cred că de la începutul anului suntem o echipă, suntem niște jucători care joacă pentru echipă. Ne punem toate calitățile pentru echipă.

Cicâldău: „Orice jucător își dorește să fie la națională”

Orice jucător își dorește să fie la națională, dacă o să fiu convocat, o să dau tot ce am mai bun. În seara asta trebuie să ne bucurăm pentru această victorie, apoi trebuie să luăm meci cu meci, pentru că se poate întâmpla orice.



Am simțit că o să paseze Nsimba, mă bucur, chiar dacă a fost un gol la limită, pentru că a atins bara”, a declarat Alexandru Cicâldău, după meci.

Victorie importantă pentru Universitatea Craiova cu FC Botoșani

În Bănie, moldovenii au tras un semnal de alarmă pentru trupa lui Coelho în minutul 42, când Mailat a lovit bara, pe contraatac. Craiovenii au reuşit să deschidă scorul după mai bine de o oră de joc în minutul 65, prin Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.

Craiova s-a impus cu 2-0 şi a urcat pe primul loc, cu 46 de puncte, urmată de Dinamo, care are 44 de puncte. FC Botoşani este pe locul al cincilea, cu 38 de puncte.