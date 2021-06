Problemele cu banii de la Dinamo nu o impiedica sa mearga in cantonament in strainatate! Anuntul facut de Mario Nicolae

Dinamo va avea un cantonament de pregatire in Turcia.

Sezonul acesta, Dinamo a evitat pe ultima suta de metri locurile de baraj pentru retrogdarare. Actionarii DDB sunt hotarati sa nu mai traiasca aceasta rusine si anul viitor si au promis ca vor face eforturi financiare pentru a imbunatati lotul lui Uhrin.

Locul 6 din playout, pe care a terminat clubul din Stefan cel Mare, nu este o pozitie care sa ii faca mandri pe fani, asa ca suporterii care o tin in viata pe Dinamo sunt hotarati sa le ofere un cantonament in strainatate jucatorilor. Mario Nicolae, managerul sportiv, a declarat ca vor opta pentru 8 zile in Turcia, la Bolu, chiar langa baza lui Fenerbahce, dupa ce variantele din Romania au picat.

"Ne-am orientat in prima vara spre Bistrita, apoi spre zona Brasov, dar terenurile erau asa si asa. Mai exista varianta Bolu, in Turcia, unde iesi mai ieftin decat in tara, foarte ok ca pret, iar terenurile sunt foarte bune. Datele ar fi 20-28 iunie, plus sau minus cateva zile, dar deocamdata nu e nimic batut in cuie. E zona de munte, cota 1000, iar in zona are baza de pregatire si Fenerbahce. De asemenea, vremea este foarte buna pentru pregatire, acolo e chiar frig vara. Vom stabili exact zilele urmatoare", a declarat Mario Nicolae pentru doardinamo.ro.

In acest cantonament isi vor face aparitia doi tineri jucatori pe care Dinamo se poate baza in viitor. Andrei Florescu si Mihai Neicutescu se vor intoarce la echipa, dupa ce imprumuturile lor la Metaloglobus si Chindia Targoviste au expirat.