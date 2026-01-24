Lui Valeriu Iftime i-a dispărut zâmbetul de pe buze. De tot! Patronul celor de la FC Botoșani, care a tot ironizat FCSB în acest sezon și a cerut schimbarea lui Elias Charalambous, are acum alte probleme. Cu propria sa echipă.

E incredibil, dar la finalul etapei a 14-a, FC Botoșani era lider în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid. Ambele formații aveau 31 de puncte, în acel moment. La trei luni distanță, după ce a mai disputat nouă partide între timp, FC Botoșani abia a ajuns la... 38 de puncte. Practic, între 28 octombrie și 24 ianuarie, echipa a strâns 7 puncte din 27 posibile!

Cu această prăbușire șocantă – FC Botoșani are o singură victorie în ultimele nouă runde: 1-0 cu Unirea Slobozia, în deplasare -, trupa pregătită de Leo Grozavu a alunecat până pe 5. La opt puncte de liderul Universitatea Craiova, formație în fața căreia a cedat, în această seară.

Și, la cum merge FC Botoșani acum, echipa riscă să rateze play-off-ul! În acest moment, distanța față de poziția a 7-a, prima de play-out, s-a redus la doar trei puncte. Cu precizarea că UTA, care e pe 7, are un meci mai puțin disputat!

