EXCLUSIV| "Intrebati-l pe Sumudica, daca stie el mai bine!" Reactia lui Becali dupa ce antrenorul lui CFR Cluj a comentat despre transferul lui Stancu

Finantatorul lui FCSB inca asteapta un raspuns de la Stancu.

Gigi Becali a oficializat primul transfer din aceasta vara la FCSB. L-a adus pe Alexandru Cretu, liber de contract, de la Maribor, pentru a juca fundas central, chiar daca in ultimii ani fotbalistul a evoluat ca mijlocas defensiv. Finantatorul ros-albastrilor vrea sa isi mai intareasca echipa cu un international roman. Bogdan Stancu, care s-a si vazut cu Becali, este noua tinta pentru patronul FCSB-ului.

Atacantul roman evolueaza la Genclerbirligi din 2019, iar in acest sezon a retrogradat cu echipa turca. Marius Sumudica, care a antrenat la Kayserispor, Gaziantep si Rizespor a sustinut ca o revenire a lui Stancu in Liga 1 este putin probabila, avand in vedere ca fotbalistul are oferte din Turcia.

Becali i-a raspuns noului antrenor al lui CFR si a dezvaluit ce i-a spus fotbalistul, in urma cu cateva zile, cand s-au vazut personal.

"Intrebati-l pe Sumudica, daca stie el mai bine. Daca omul mi-a spus ofertele si nu se duce nicaieri. El mi-a zis: 'Nea Gigi, singurul lucru sa raman in Turcia, e caracterul fata de baskan. Daca va castiga ala alegerile' Deci daca vrea sa il tina, il tine", a declarat Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Bogdan Stancu a evoluat la FCSB intre 2008 si 2011. In cele 95 de meciuri jucate pentru echipa ros-albastra a reusit sa marcheze 45 de goluri.