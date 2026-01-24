Brian Brobbey, fratele lui Kevin Luckassen de la FC Argeș, continuă să iasă în evidență în Premier League.

Atacantul lui Sunderland a marcat din nou, deși echipa sa a fost învinsă, scor 1-3, pe terenul lui West Ham.



Brian Brobbey a înscris din nou în Premier League



Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Crysencio Summerville, care a finalizat cu capul o centrare a lui Jarrod Bowen.



West Ham și-a mărit avantajul până la pauză, Bowen transformând un penalty, iar Mateus Fernandes punctând spectaculos, cu un șut la vinclu.



Sunderland a revenit mai motivată de la vestiare și a reușit să reducă din diferență în minutul 66. Nordi Mukiele a centrat perfect din flanc, iar Brian Brobbey a trimis cu capul lângă bară, fără șanse pentru Areola.

