Brian Brobbey, fratele lui Kevin Luckassen de la FC Argeș, continuă să iasă în evidență în Premier League.

Atacantul lui Sunderland a marcat din nou, deși echipa sa a fost învinsă, scor 1-3, pe terenul lui West Ham.

Brian Brobbey a înscris din nou în Premier League

Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Crysencio Summerville, care a finalizat cu capul o centrare a lui Jarrod Bowen.

West Ham și-a mărit avantajul până la pauză, Bowen transformând un penalty, iar Mateus Fernandes punctând spectaculos, cu un șut la vinclu.

Sunderland a revenit mai motivată de la vestiare și a reușit să reducă din diferență în minutul 66. Nordi Mukiele a centrat perfect din flanc, iar Brian Brobbey a trimis cu capul lângă bară, fără șanse pentru Areola.

A fost golul de onoare al „Pisicilor Negre” și a cincea reușită a atacantului în acest sezon de Premier League, la care se adaugă și o pasă decisivă, în 18 meciuri jucate.

Format la Ajax, Brobbey a fost transferat de Sunderland în septembrie 2025 pentru aproximativ 20 de milioane de lire sterline. Pentru echipa sa urmează duelul de pe teren propriu cu Burnley, programat pe 2 februarie.

