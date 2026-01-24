VIDEO Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

În Orientul Mijlociu, România are o imagine excelentă datorită profesioniștilor pe care i-am avut aici, mai ales în fotbalul local.

Saudi Pro League a devenit, astăzi, o competiție multinațională, care se bucură de o acoperire mediatică globală, cu vedete de 7 stele care strălucesc la formațiile fruntașe.

Până să ajungă la nivelul impresionant de acum, aici românii au făcut o treabă excelentă. Și au contribuit la dezvoltarea fotbalului. Regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu sunt tehnicienii de care saudiții își aduc aminte, periodic, vorbind la superlativ despre munca lor. 

„Anghel Iordănescu, o figură impunătoare pe bancă!“

Acum, în cadrul unei emisiuni sportive, a fost alcătuit topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Și locul 5 a fost ocupat de Anghel Iordănescu (75 de ani), deși sunt deja 20 de ani de când „Generalul“ a activat ultima oară în zona Golfului Persic, la Al-Ain (Emirate). 

CV-ul lui Iordănescu include mandate la Al-Hilal Riad (1999-2000) și la Al-Ittihad Jeddah (2005-2006), ambele din Arabia Saudită. Cât timp a lucrat în Regat, Iordănescu a cucerit 6 trofee, bilanț care explică includerea sa în clubul select al celor mai buni antrenori din istoria campionatului intern.

Locul 5 e ocupat de un antrenor pe care l-am admirat enorm. Personalitatea lui era cu adevărat remarcabilă și foarte diferită de alți antrenori care lucrau, la vremea respectivă, în Arabia Saudită. La începutul anilor 2000, el era o figură cu adevărat impunătoare pe banca tehnică. Vorbesc despre marele antrenor român, <<Generalul>> Iordănescu. Vă spun atât: Iordănescu a câștigat Champions League cu Al-Hilal. Apoi, s-a dus la Al-Ain, de unde s-a întors la noi, la Al-Ittihad, cu care, în mod incredibil, a cucerit din nou Champions League! Asta e ceva cu adevărat remarcabil! Nu orice antrenor poate realiza așa ceva. Dar Iordănescu a reușit. Și fix de asta numele lui trebuie să fie inclus printre primii cinci antrenori din istoria fotbalului saudit“, a spus realizatorul emisiunii, după cum se poate vedea aici.

