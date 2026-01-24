Saudi Pro League a devenit, astăzi, o competiție multinațională, care se bucură de o acoperire mediatică globală, cu vedete de 7 stele care strălucesc la formațiile fruntașe.

Până să ajungă la nivelul impresionant de acum, aici românii au făcut o treabă excelentă. Și au contribuit la dezvoltarea fotbalului. Regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu sunt tehnicienii de care saudiții își aduc aminte, periodic, vorbind la superlativ despre munca lor.

„Anghel Iordănescu, o figură impunătoare pe bancă!“

Acum, în cadrul unei emisiuni sportive, a fost alcătuit topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Și locul 5 a fost ocupat de Anghel Iordănescu (75 de ani), deși sunt deja 20 de ani de când „Generalul“ a activat ultima oară în zona Golfului Persic, la Al-Ain (Emirate).

