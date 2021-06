Dezvaluiri de ultima ora ale lui Iordanescu despre plecarea de la CFR: "Eu am filosofia mea, Sumudica are viziunea lui!" Ce a spus antrenorul

Edi Iodranescu a dezvaluit de ce a plecat de la CFR Cluj.

"Feroviarii" l-au ales pe Marius Sumudica ca inlocuitor in locul lui Edi Iordanescu. Antrenorul adus in decembrie a reusit sa castige 2 trofee in 7 luni si a ridicat al 7-lea titlul din istoria lui CFR. Totusi, conducerea nu s-a inteles cu Edi Iordanescu, iar intelegere a expirat la finalul lunii mai.

"Pana in ultima clipa in care au deschis canalul de negocieri cu Sumudica, eu am avut o oferta concreta de la ei. Ei au avut cateva chestii de care eu nu am fost multumit si au lucrat sa faca alta oferta, dar eu am venit in cel mai greu moment al CFR-ului, de cand e acest patron la club. M-am asezat la o partida de sah in dezavantaj si am reusit sa o castig. Ne-am luptat cu FCSB-ul si Craiova si am reusit sa castigam la 9 puncte diferenta. Am venit cu gandul la performanta si conducerea si baietii s-au prezentat exemplar. 12-13 jucatori termina contractul si trebuie o strategie clara si CFR-ul are doar asteptari de performanta.

Prioritate a avut CFR-ul. Eu nu am venit pentru bani si nu am plecat pentru bani. Am avut oportunitati sa plec, dar mi-am dorit continuitate si am ramas. Am avut discutii cu conducerea si am stat pana tarziu in noapte la negocieri. Nu pot sa nominalizez un anumit motiv pentru care am plecat. Dorinta a fost dar nu s-a gasit calea comuna. Poate uneori sunt prea pretentios sau prea orgolios. Dar nu am fost pretentios cu mine, ci cu indeplinirea obiectivelor puse de CFR. Dar ca sa se intample astfel de lucruri trebuie sa simti ca ai toate conditiile necesare. Am reusit sa castigam 2 trofee in mai putin de 7 luni.

Eu pot sa vorbesc doar in numele meu, nu pot vorbi in numele clubului. Am mai fost odata la CFR si aceasta a doua oferta am considerat-o ca o reparatie morala. Fie ca a fost Gaz metan, Pandurii sau Astra am reusit sa imi indeplinesc peste tot obiectivele. Acum mi-am dorit foarte mult dar a fost un context diferit. Nu a fost usor, dar m-am adaptat si am consolidat multe locuri. Am capacitat si revitalizat acest club. Eu am fost genul de antrenor care a pus tot timpul lucrurile pe masa. Am principiile mele sunt lucruri pe care pot sa mi le asum, dar pe limba mea.

Am vorbit cu Sumudica dupa ce a mers acolo. Am discutat amical, eu cum am spus pana in ultima clipa, am avut rabdarea conducerii ca sa astept noile propuneri ale clubului. Am avut bonusuri si marire de salariu, dar pentru mine a fost echipa prioritara. Trebuie sa fie niste schimbarii pentru a participa in cupele europene. I-am urat bafta lui Sumi, este un club extrem de greu, un club bine structurat si asteptarile sunt la parametrii maximi. Stiam ca sunt pretentii mari. Il simt pe Sumudica capabil. Eu fiind acolo de 7 luni stiam chestiile care trebuiau imbunatatite. Probabil daca ramanem se faceau chestiile in filosofia mea, Sumi are viziunea lui", a declarat Edi Iordanescu, la Liga DigiSport.