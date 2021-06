"Regula trebuie schimbata!" Jurnalistul Cristian Tudor Popescu sare in apararea japonezei Naomi Osaka, dupa retragerea numarului 2 WTA de la Roland Garros 

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca regulamentul ar trebui schimbat, in urma retragerii japonezei Naomi Osaka de la RG.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de parere ca Naomi Osaka a facut o treaba buna in a semnala deficientele regulamentului de tenis, care stipuleaza descalificarea din turneu a jucatorilor care se opun colaborarii obligatorii cu presa dupa fiecare meci jucat in cadrul unui turneu de Grand Slam.

CTP a punctat ca intelege rationamentul din spatele amenzilor acordate, care cuprinde motive economice si de expunere a sportului, dar nu este de acord cu regula descalificarii, pe care o considera nedreapta, in contextul altor descalificari juste, precum cea suferita de Novak Djokovic la US Open.

"Un jurnalist este o persoana care pune tot timpul intrebari neplacute, ba chiar intrebari rele. Asta e fisa postului nostru, sa punem tot timpul probleme si intrebari neplacute. Asta face si presa la astfel de conferinte de presa, am vazut atatea. Sunt momente de mare tensiune si de enervare pentru un jucator sau jucatoare, mai ales cand pierde un meci si trebuie sa raspunda unor intrebari.

Starea, dupa ce pierzi un meci si te gandesti «Trebuie sa explic acum si de ce am pierdut», e foarte proasta! E greu de suportat asa ceva. Am vazut recent o astfel de situatie la Serena Williams. Dupa ce a pierdut a fost intrebata de un jurnalist la conferinta de presa «Si retragerea pe cand? Cand te gandesti la retragere?». Serena a incercat sa spuna ceva, dupa care a izbucnit in plans si a refuzat sa mai raspunda la conferinta de presa.

Spunea Osaka ca a-i pune intrebari dupa ce a pierdut grav un meci e ca si cum ai lovi intr-un om cazut. Si are dreptate, din punctul acesta de vedere. Alti jucatori sau jucatoare, ca Nadal, Barty sau Medvedev, s-au pronuntat in legatura cu aceasta situatie si au spus «Domnule, noi consideram ca presa trebuie sa-si faca datoria si trebuie sustinuta in aceasta activitate. Nu avem probleme de rezistenta mentala la astfel de conferinte, ne descurcam». Dar nici nu au criticat decizia lui Naomi, au spus ca o inteleg," a afirmat jurnalistul Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

"Avem un caz. Aceasta fata chiar are probleme mentale. Ceea ce nu inseamna ca e nebuna. Domnule, nici vorba de asa ceva! Este o gandire profund gresita si agresiva. Asa cum sunt atatia oameni care sufera de depresie, una dintre cele mai comune afectiuni in clipa de fata, iata ca Naomi Osaka este una dintre ele.

Sa ne amintim cum in 2018, dupa manifestarile salbatice ale Serenei Williams la adresa arbitrului, la finala aceea celebra de la US Open, pur si simplu a fost socata de urletele Serenei. A izbucnit in plans, nu suporta. Este un om sensibil, se si vede ca nu are capacitatea de a sustine relatii sociale si conversatii. Ea este jucatoare profesionista, important e sa joace foarte bine, nu sa vorbeasca.

Eu zic ca este corect ca un jucator care, ca in cazul Naomi Osaka, refuza sa vina la conferinta de presa de dupa meci sa fie amendat. E vorba de contracte cu media, sponsori, publicitate. A nu veni, mai ales o jucatoare de nivelul ei, inseamna pentru organizatori o pierdere financiara. Ea poate fi compresata prin amenda.

Dar sa o ameninti cu descalificarea, pentru ca regulamentul prevede si asta... Daca nu vii la prima conferinta, te amendez, daca nu vii la a doua te amendez, daca nu vii la a treia, atunci esti descalificata din turneu. Asa ceva mi se pare profund nedrept! Cum sa descalifici jucatorul pentru asta? Cum sa ii pui pe acelasi plan pe Djokovic, care a fost descalificat corect pentru ca a lovit un arbitru, si o fata foarte sensibila care suporta greu iesirile in public? Asa este firea ei, asta e mentalul ei. Este o regula profund nedreapta. Da, amendezi jucatorul sau jucatoarea, dar nu o descalifici. Asta trebuie schimbata!", a fost opinia exprimata de CTP in aceeasi interventie televizata, noteaza Gazeta Sporturilor.

Naomi Osaka s-a retras din turneul de la Roland Garros in urma presiunilor exercitate de conducatorii celor patru federatii organizatoare de turnee de mare slem. In postarea in care si-a anuntat decizia, sportiva din Japonia a dezvaluit pentru prima oara ca sufera de depresie si anxietate sociala.