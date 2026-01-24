Seara de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, propune un meniu fotbalistic intens în Franța. Capul de afiș este duelul de foc de la ora 22:05 dintre Marseille și Lens, ocupantele locurilor 3, respectiv 2. Până atunci însă, spectacolul începe cu două partide care pot reseta calculele la mijlocul clasamentului.



De la ora 20:00, Monaco se deplasează pe terenul celor de la Le Havre. Trupa din Principat vine după o înfrângere dureroasă pe teren propriu, 1-3 cu Lorient în runda precedentă, și are nevoie disperată de puncte pentru a evada de pe locul 9. De partea cealaltă, Le Havre speră să profite de forma oscilantă a oaspeților pentru a se îndepărta de zona periculoasă.



Lorient vrea să facă o nouă victimă



Ziua este deschisă de confruntarea dintre Rennes și Lorient, programată de la ora 18:00. Lorient ajunge pe Roazhon Park cu un moral de fier după victoria mare cu Monaco (3-1), în timp ce Rennes vine după o remiză, 1-1, chiar împotriva adversarei de azi a monegascilor, Le Havre.



Meciurile zilei în Ligue 1: