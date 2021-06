EXCLUSIV | "Atat ii dau lui Todoran!" Becali a dezvaluit ce salariu va avea noul antrenor al FCSB-ului! Patronul a spus si cat ii oferea lui Sumudica

Gigi Becali a vorbit despre noul sau antrenor si viitorul sezon al echipei sale.

Dupa ce a picat varianta Marius Sumudica, Gigi Becali l-a ales pe Dinu Todoran pentru banca tehnica a ros-albastrilor. Patronul FCSB-ului a anuntat ca echipa sa va fi de neoprit in sezonul urmator, iar despre alegerea lui Marius Sumudica de a semna cu CFR Cluj, a declarat ca l-ar fi indemnat sa faca acelasi lucru.

Becali a dezvaluit si ce salariu va avea Todoran la FCSB. Tehnicianul ar urma sa incaseze 60 000 de euro pe an, astfel salariul sau lunar ar fi de 5 000 de euro, cu o mie de euro mai mult decat primea Toni Petrea.

"De ce sa ma surprinda? E profesionist, el vrea sa mearga unde i se dau banii. Daca ma intreba, ii spuneam eu. Eu sunt prieten cu el, nu am nicio treaba.

Dar ce sa cauti? Ii ziceam, ce sa caute in strainatate. I-am zis: 'Stai in Romania, ce sa cauti in strainante? Stai cu familia? Daca ai oferte in Romania'. El nu se ducea pe bani multi, se ducea tot acolo la un 400 - 500 000 pe an, asa ia si in Romania. De ce sa pleci sa lasi departe familia? Nu m-a surprins nimic. Antrenor care are valoare.

Eu m-am gandit, de ce sa dau 600 000, cand pot sa dau 60 000? El venea cu tot staff-ul, costa 600 000 cu taxe cu tot. Asa, lui Todoran ii dau 60 000. De ce sa ii dau 600 000 si sa nu dau 60 000.

Voi spuneti 'nu il stim pe Todoran bine'. Dar o sa vedem ce am luat. Va spun un lucru, echipa asta e imbatabila. Ce daca ai antrenor? E adevarat, conteaza, dar sunt prea valorosi jucatorii ca sa mai poata fi batuti.

Daca punem, trebuie sa luam in calcul valoarea. Luam FCSB de anul asta, poti spune ca te bati cu CFR, ca au jucatori valorosi. Te poti lua cu Craiova lui Rotaru, au jucatori valorosi, care au demonstrat ca pot. La ceilalti, nu ai cum, sunt prea mari diferentele de valoare. Craiova lui Mutu, e adevarat, e el antrenor, dar ce poate face? Joaca el in locul lor", a spus Gigi Becali la PRO X.