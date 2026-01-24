Chivu, ai grijă! Rivala AC Milan a dat lovitura

Rivala din oraș l-a convins pe fotbalist să semneze.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, „rossonerii” au ajuns la un acord verbal cu Mike Maignan pentru prelungirea contractului până în iunie 2031. 

Mai sunt de parcurs doar pașii formali, însă înțelegerea este deja stabilită, într-o mișcare considerată crucială pentru viitorul clubului.

Portarul francez, aflat sub contract până în vara lui 2026, era în pericol să plece gratis, scenariu de care Milan se teme după experiența Gianluigi Donnarumma. Conducerea a reacționat rapid și a pus pe masă o ofertă de top.

Conform „Gazzetta dello Sport”, Maignan ar urma să semneze până în 2029, cu opțiune pentru încă un sezon, și să încaseze 7 milioane de euro net pe an, același salariu ca Rafael Leao.

Inter, lider autoritar în Serie A

Interul lui Cristian Chivu domină campionatul. După 22 de etape, nerazzurrii sunt lideri în Serie A, cu 52 de puncte, având un avans de șase puncte față de rivala din Milano.

Inter are 17 victorii, un egal și doar patru înfrângeri, cu un golaveraj impresionant: 50 de goluri marcate și doar 19 primite. AC Milan ocupă locul secund, cu 46 de puncte.

