Sorin Paraschiv: "Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el"

Florin Caramavrov
Sport.ro a stat de vorbă cu Sorin Paraschiv despre echipa națională a României.

Sorin Paraschiv (44 de ani), căpitan și component al echipei Steaua care în 2006 a fost la un pas de finala Europa League, analizează jocul naționalei României și consideră că Ianis Hagi este meritat liderul tricolorilor în momentul de față.  

Ce zici de națională?
Un joc foarte bun față de ultimele meciuri, unde a fost în scădere. Iarăși avem un moment bun. 

Vedeai vreo șansă cu Austria, la cât de slab jucaseră în preliminarii ai noștri? 
La cum am abordat ultimele trei meciuri, nu. Nu vedeam nicio șansă, dar s-au autodepășit. Sper să fie un exemplu meciul ăsta cu Austria și să joace luna viitoare la fel, la același nivel. 

Sorin Paraschiv: "Exemplari cu Austria!"

Cine ți-a plăcut cel mai mult? 
Toată echipa. Toți au fost exemplari, de la portar până la atacant. Nu pot să zic că am avut unu-doi jucători care au făcut diferența, că practic nu s-a făcut diferența. A fost 0-0 până în minutul 94, fără șuturi foarte multe, fără ocazii, dar echipa a fost una compactă. Au tras unul pentru altul și au muncit mult, au dat totul pe teren. N-a fost unul care să iasă în evidență, mi-a plăcut toată echipa.

Dragomir?
Bun. Un mijlocaș box to box, care poate să ajungă și la finalizare. Și eu am avut momente în care am înscris, mai ales sezoanele alea bune în Europa, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. Am avut câteva reușite. Dragomir e o surpriză și mă gândesc oare de ce nu o fi apărut mai demult. 

Și eu mi-am pus întrebarea asta...
Dar nu e problema la selecție, asta garantez. Problema poate a fost la el, de nu a apărut mai devreme. Sunt sigur că a fost monitorizat în permanență.

„Nivelul lui Dragomir nu a fost atât de înalt până acum”

Să nu fi vrut el sau ce? 
Nu, nu să nu fi vrut. Probabil nivelul lui nu a fost atât de sus. Probabil nivelul lui nu a fost ăsta. Să nu ne gândim la selecție, pentru că știu scouting-ul care se face la echipa mare, la selecționata României. Și sunt sigur că ar fi avut nevoie de un jucător de nivel înalt. Ar fi fost culmea că ai un jucător așa bun, cum a fost la ultimul meci Dragomir, și să nu-l selecționezi. 

Dacă joacă așa, nu prea poți să-l mai scoți din echipă. 
Da, clar. Contează să țină nivelul și la echipa de club. Deocamdată, echipa de club este la un nivel mare. 

Nu prea era vizibil în joc...
E și într-un campionat pe care noi nu-l urmărim foarte mult și nu ne putem da seama foarte bine. L-am văzut doar în cupele europene. Pentru mine, este o surpriză. 

Sorin Paraschiv: "Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el"

Cum ți se pare Ianis Hagi ca fotbalist? Toată lumea îl compară cu tatăl lui în loc să analizeze ce joacă el. 
Mi se pare un jucător foarte talentat. Așa mi s-a părut tot timpul, foarte, foarte talentat. Plus că e ambidextru, rar jucători ca el. Când vine la națională, se vede că iubește această echipă. Așa ar trebui să vină toți jucătorii la echipa națională. Așa cum vine Ianis Hagi. Conectați, montați să joace bine. Se vede că dă totul. Sunt zile în care poate, zile în care nu poate. Dar Ianis chiar vine să dea tot. 

Deci merită să fie liderul naționalei, căpitan... 
Da, da, da, merită. A avut și ghinioane în ultimul timp, a stat și fără echipă, și accidentat. Asta e soarta fotbalistului. Dar în generația asta, care nu este una extraordinară, așa cum era cea din 94, Ianis Hagi își face loc la națională de câțiva ani încoace.

Batem Bosnia? 
Dacă jucăm cum am jucat cu Austria, da. Eu zic că da. 

„Trebuie să ținem nivelul din jocul cu Austria”

În baraj avem vreo șansă să mergem la Mondiale? 
În baraj vă fi foarte greu. Poți să dai de Italia, poți să dai de echipe mari. Dar nivelul trebuie ținut ca la meciul cu Austria. Acum avem un punct de plecare.

Ai văzut ce a zis antrenorul austriecilor, că nu i-am surprins cu nimic...
Nu i-am lăsat să joace direct spre poartă, nu i-am lăsat să-și facă jocul lor, am făcut un pressing bun, am stat tot timpul aproape de ei și am fost foarte agresivi, am interceptat multe baloane. Până la urmă, ăsta este fotbalul, stai în 0-0 și dai golul în minutul 94. 

