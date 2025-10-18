LIVE TEXT Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri în Ghencea

Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri în Ghencea
Etapa a 10-a din Liga 2 continuă astăzi cu nouă meciuri pline de miză!

Steaua București - Șelimbăr 2-3

Min. 43: GOOOL marcat de Șelimbăr! Cosmin Bucuroiu și-a readus formația în avantaj înainte de pauză.

Min. 36: GOOOL marcat de Steaua! Bogdan Chipirliu a egalat.

Min. 33: GOOOL marcat de Șelimbăr! Oaspeții au trecut în avantaj prin golul lui Andrei Șerban.

Min. 22: GOOOL marcat de Șelimbăr! Petrișor Petrescu a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri.

Min. 13: GOOOL marcat de Steaua! Florin Răsdan centrat perfect în careu, iar Ruben Lopez a deschis scorul

Min. 1: A început partida!

___________________________________________________________________________________________________

FC Voluntari - ASA Târgu Mureș 2-1

Min. 18: GOOOL marcat de ASA Târgu Mureș! Oapeții au redus din dinferență.

Min. 11 GOOOL marcat de FC Voluntari! Gazdele și-au dublat avantajul.

Min. 4: GOOOL marcat de FC Voluntari! Ilofovenii au deschis scorul!

Min. 1: A început partida!

___________________________________________________________________________________________________

Voluntari – Târgu Mureș, programat de la ora 11:00, este derby-ul etapei. Ambele echipe vizează calificarea în play-off, iar duelul se anunță echilibrat. 

În același interval se joacă și Steaua - CSC Șelimbăr, o confruntare între două formații fără drept de promovare.

Liderul Corvinul Hunedoara are o deplasare dificilă la Ceahlăul Piatra-Neamț, în timp ce Sepsi OSK merge la Bacău pentru un duel cu nou promovata din Letea.

Liga 2, runda 10

  • Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița, de la 11:00
  • Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște, de la 11:00
  • FC Bacău - Sepsi, de la 11:00
  • Steaua București - Șelimbăr, de la 11:00
  • FC Voluntari - ASA Târgu Mureș, de la 11:00
  • CS Afumați – CSM Reșița, de la 11:00
  • Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare, de la 11:00
  • Ceahlăul Piatra Neamț - Corvinul Hunedoara, de la 12:30

Duminică, etapa se va încheia cu duelul dintre CSM Slatina și FC Bihor, de la ora 11:00.

