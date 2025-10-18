Min. 13: GOOOL marcat de Steaua! Florin Răsdan centrat perfect în careu, iar Ruben Lopez a deschis scorul

Min. 22: GOOOL marcat de Șelimbăr! Petrișor Petrescu a egalat dintr-o lovitură de la 11 metri.

Min. 33: GOOOL marcat de Șelimbăr! Oaspeții au trecut în avantaj prin golul lui Andrei Șerban.

Min. 43: GOOOL marcat de Șelimbăr! Cosmin Bucuroiu și-a readus formația în avantaj înainte de pauză.

FC Voluntari - ASA Târgu Mureș 2-1

Min. 18: GOOOL marcat de ASA Târgu Mureș! Oapeții au redus din dinferență.

Min. 11 GOOOL marcat de FC Voluntari! Gazdele și-au dublat avantajul.

Min. 4: GOOOL marcat de FC Voluntari! Ilofovenii au deschis scorul!

Min. 1: A început partida!

___________________________________________________________________________________________________

Voluntari – Târgu Mureș, programat de la ora 11:00, este derby-ul etapei. Ambele echipe vizează calificarea în play-off, iar duelul se anunță echilibrat.



În același interval se joacă și Steaua - CSC Șelimbăr, o confruntare între două formații fără drept de promovare.



Liderul Corvinul Hunedoara are o deplasare dificilă la Ceahlăul Piatra-Neamț, în timp ce Sepsi OSK merge la Bacău pentru un duel cu nou promovata din Letea.



Liga 2, runda 10



Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița, de la 11:00



Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște, de la 11:00



FC Bacău - Sepsi, de la 11:00



Steaua București - Șelimbăr, de la 11:00



FC Voluntari - ASA Târgu Mureș, de la 11:00



CS Afumați – CSM Reșița, de la 11:00



Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare, de la 11:00



Ceahlăul Piatra Neamț - Corvinul Hunedoara, de la 12:30



Duminică, etapa se va încheia cu duelul dintre CSM Slatina și FC Bihor, de la ora 11:00.

